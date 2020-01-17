وصول جثمان الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية عبد الكريم حمادة الى الجزائر

وكان في استقبال جثمان الفقيد المرصع بالراية الوطنية بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي (الجزائر العاصمة)، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، السيد عمار بلحيمر والمدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية السيد بلدي فخر الدين والمدير العام للتلفزيون الجزائري بالنيابة فتحي سعيدي وعدد من الصحفيين ورفقاء الفقيد وافراد من أسرته.
و قال السيد فخري الدين بلدي أن الراحل كان "صادقا في عمله" وهو "صحفي محقق ممتاز كان بمثابة مدرسة في الصحافة كما ساهم في تكوين العديد من الصحفيين العاملين بالوكالة".
و في تصريح للصحافة أفاد المدير العام السابق لوكالة الأنباء الجزائرية و وزير الاتصال السابق السيد ناصر مهل أن "الفقيد قدم الكثير للجزائر بصفة عامة وللصحافة الوطنية بصفة خاصة" مؤكدا أنه "عرف عنه حبه لمهنته ومؤسسته التي عمل بها في كافة الأقسام" كما عرف خلال مساره المهني "بالتفاني والإخلاص".
بدوره أوضح الصحفي السابق بالوكالة بوخالفة أمازيت وهو صديق المرحوم أن الفقيد "صحفي كفئ ومحلل ممتاز"، وكانت حسب نفس المتحدث" مهنة الصحافة همه الوحيد وعمل جاهدا على الدفاع عن أخلاقيات المهنة وعن مبادئ الاحترافية " في الاعلام مشيرا الى أنه "ابن مناضل وهب حياته لاستقلال الجزائر" .
يذكر ان وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، قام امس الخميس بزيارة إلى مقر وكالة الأنباء الجزائرية، وترحم بالمناسبة على روح الفقيد عبد الكريم حمادة مؤكدا ان الفقيد "ترك بكفاءته وإخلاصه للمهنة، بصمته المتميزة سواء كصحفي أو كمسؤول بالوكالة داخل الوطن وخارجه أو بصفته مسؤولا نقابيا عرف كيف يرافع عن حقوق عمال وكالة الأنباء الجزائرية.
للإشارة سيتم تشيع جثمان الفقيد غدا السبت بمقبرة القطار بالجزائر العاصمة.