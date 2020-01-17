كونتي: إيطاليا تعرب عن "استعدادها التام" لتعاون "مكثف" مع الجزائر

وأوضح السيد كونتي في تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بقوله "أنا هنا من أجل التأكيد على الصداقة التاريخية التي تجمع ايطاليا بالشعب الجزائري، وعلى الاستعداد التام للحكومة والشعب الايطاليين لتكثيف التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية".
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أما بخصوص القطاع الاقتصادي، فأبرز المتحدث أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع كلا البلدين، ذاكرا بالخصوص قطاع الطاقة.
واستطرد يقول "لقد تطرقنا أيضا للآفاق المتعلقة باستكشاف بعض مجالات التعاون، على غرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطاقات المتجددة".
وفي الجانب الأمني، أوضح رئيس مجلس الوزراء الإيطالي أن الجزائر وايطاليا تتقاسمان نفس الرؤية، وتعملان معا من أجل استقرار منطقة البحر المتوسط ومكافحة الارهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية.
من جهة أخرى، أشار السيد كونتي إلى أن بلاده تبقى قريبة "بالاستمرار" من الجزائر، مشيدا، في ذات المناسبة، بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي باشرها الرئيس عبد المجيد تبون.