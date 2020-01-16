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كونتي: (الأزمة في ليبيا) الجزائر و ايطاليا تتقسمان "رؤية مشتركة أساسها الحوار"

  أدرج يـوم : الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 19:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

الجزائر - أكد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن "الجزائر و إيطاليا  يتقسمان رؤية مشتركة أساسها الحوار الذي هو الخيار الوحيد و الفريد للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا".

و صرح السيد كونتي عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن "الجزائر و ايطاليا تتقسمان رؤية و مقاربة مشتركتين فيما يخص الملف الليبي الذي يمثل انشغالا بالنسبة لبلدينا".

وبعد التأكيد على رفض بلده لأي تدخل عسكري في هذا البلد أبرز رئيس الوزراء الإيطالي ضرورة تحبيذ لغة الحوار من أجل تسوية سلمية لهذا النزاع معتبرا أن "الوقت قد حان للحوار و للتشاور".

و أضاف في نفس السياق، "يجب أن نثق في الآليات الديبلوماسية التي هي دائما أكثر نجاعة من السلاح لأنها تتيح خيار السلم و الاستقرار".

و أشار السيد كونتي الى أن الجزائر و ايطاليا "تعملان سويا" تحسبا للندوة حول ليبيا المقررة يوم الأحد القادم ببرلين و تسعيان الى "استقاء كل الفرص التي يتيحها هذا المسار من أجل حل سلمي و سياسي لهذه الأزمة" داعيا الى وقف "دائم" لإطلاق النار كخطوة أولى لحوار "بناء".

و من جهة أخرى، أبرز السيد كونتي دور الجزائر في تحقيق الأمن و الاستقرار بمنطقة الساحل لاسيما في مالي مؤكدا أن بلده يتشاور "باستمرار" مع الجزائر حول قضايا السلم و الأمن.

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كونتي: (الأزمة في ليبيا) الجزائر و ايطاليا تتقسمان "رؤية مشتركة أساسها الحوار"
  أدرج يـوم : الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 19:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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