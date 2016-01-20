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موسما الحج 2020-2021: السبت القادم أخر اجل للتسجيل في القرعة

  أدرج يـوم : الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 15:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
موسما الحج 2020-2021: السبت القادم أخر اجل للتسجيل في القرعة

الجزائر - ذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اليوم الخميس أن أخر أجل للتسجيل في القرعة الخاصة بموسمي الحج 2020-2021 سيكون يوم السبت المقبل.

و أوضحت المصدر ذاته أن التسجيل في القرعة يكون بمقرات البلديات أو على الموقع الالكتروني للوزارة(www.interieur.gov.dz).

يذكر أن التسجيل في القرعة انطلق يوم 15 ديسمبر الماضي على أن تجرى عملية القرعة يوم السبت 25 يناير 2020. 

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت في بيان سابق لها أن التسجيلات ستشمل هذه السنة موسمي الحج المتتاليين 2020 و2021 وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 7 ديسمبر 2019، مبرزة أن هذه الصيغة "تندرج ضمن مساعي السلطات العمومية الهادفة الى إعطاء فرصة أكبر للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج،فضلا عن ضمان تنظيم محكم للعملية وتقديم أحسن الخدمات للحجاج الميامين".

للتذكير، فإنه يشترط للتسجيل لموسمي حج 2020 و2021، أن يكون المسجل من جنسية جزائرية مع حيازة جواز سفر بيومتري غير منتهي الصلاحية وعدم الحج خلال السبع (07) سنوات السابقة، بالإضافة إلى بلوغ سن تسعة عشر (19) سنة كاملة يوم التسجيل، ويشترط ملء استمارة المعلومات الشخصية الموضوعة تحت تصرف المواطن سواء عبر شبكة الأنترنت أو بالبلدية.

وتتضمن الشروط أيضا إجبارية المحرم الشرعي للنساء البالغ سنهن أقل من 45 سنة، أما المرأة البالغ سنها أكثر من 45 سنة فيمكنها التسجيل مع محرمها الشرعي أو لوحدها، ويشترط على المرأة الراغبة في التسجيل مع محرمها أن يسجلا معا عبر نفس تطبيقية التسجيل سواء عبر شبكة الأنترنت، من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية فقط، أو عبر الشبكة الداخلية الوزارية (الانترانت) بمقر البلدية.

ويشترط أن يقوم المحرم الشرعي للمرأة بالتسجيل أولا ثم تقوم هي بالتسجيل بعده، بحيث يتم إدخال رقم تسجيل المحرم ليظهر اسمه ولقبه، ثم يتم تأكيد البيانات والتسجيل، وفي حالة تسجيلها لوحدها دون محرم فإنها ستفوز وحدها فقط.

و دعت الوزارة الراغبين في التسجيل إلى "التأكد من إدخال جميع البيانات بصفة صحيحة ودقيقة، مع مراجعة جميع المعلومات قبل تأكيد التسجيل والتحقق من عدم نسيان إدخال بيانات المحرم بالنسبة للمرأة المرفوقة".

آخر تعديل على الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 15:45
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موسما الحج 2020-2021: السبت القادم أخر اجل للتسجيل في القرعة
  أدرج يـوم : الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 15:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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