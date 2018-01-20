Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و تدمير 6 مخابئ للإرهابيين

  أدرج يـوم : الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 14:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 98 مرات
توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و تدمير 6 مخابئ للإرهابيين

الجزائر - أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء بكل من تبسة و بومرداس، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فيما دمرت مفرزة أخرى بالمدية ستة مخابئ للإرهابيين، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيــان لــوزارة الـدفـــاع الـوطـنـي.

و أوضح ذات البيان "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 جانفي 2020، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من تبسة/ن.ع.5 وبومرداس/ن.ع.1، فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى (06) مخابئ للإرهابيين، وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد بوخيران بالمدية/ن.ع.1".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "ضبط حرس الحدود بتلمسان /ن.ع.2، (65) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني خلال عمليات متفرقة بنفس الولاية (11) تاجر مخدرات بحوزتهم (25،9) كيلوغرام من الكيف المعالج و(1000) قرص مهلوس".

في سياق متصل، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من بسكرة وغرداية والوادي/ن.ع.4، أربعة (4) أشخاص وحجزت 13874 قرص مهلوس و 1356 علبة من الأدوية، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، ثلاثة (3) أشخاص وضبطت 16 مولدا كهربائيا و 5 مطارق ضغط وجهازي (2) كشف عن المعادن".

و من جهة أخرى، "أحبط حراس السواحل بكل من وهران وعين تموشنت/ن.ع.2 وعنابة وسكيكدة والقالة/ن.ع.5، محاولات هجرة غير شرعية لـ95 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من غليزان وتلمسان والنعامة والطارف".

وفي إطار مهامها الإنسانية وإثر تلقيها لنداء استغاثة، "تمكنت وحدة بحث وإنقاذ تابعة لقواتنا البحرية من إنقاذ رعية أجنبية من جنسية أكرانية كان في حالة صحية حرجة على متن قارب تجاري قبالة سواحل بجاية/ن.ع.5، حيث تم إجلاؤه إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج".

آخر تعديل على الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 19:22
كلـمات مفتـاحيــة :
توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و تدمير 6 مخابئ للإرهابيين
  أدرج يـوم : الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 14:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 98 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.18

مختصون يحذرون من تنامي خطاب الكراهية و الجهوية على مواقع التواصل الاجتماعي

20.01.18

بومرداس: مشاركة زهاء ألف متسابق في نصف المارطون

20.01.18

إدراج ولاية تيسمسيلت ضمن المسار السياحي الجهوي "على خطى الأمير عبد القادر"

20.01.18

غاز احادي أكسيد الكربون: وفاة 30 شخص واصابة 273 آخرين خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري

20.01.18

حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة

20.01.18

عملية الترحيل الـ25 بالجزائر العاصمة: توزيع 3000 وحدة سكنية إجتماعية الأسبوع المقبل

الأكثــر قـراءة

20.01.15

جمارك: سيكون بإمكان المتعاملين معرفة التصنيف التعريفي و مصدر سلعهم قبل التصريح بها

20.01.13

الرئيس تبون يأمر الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية

20.01.13

مشاهدة طائر "المغني الأفريقي" للمرة الأولى بالجزائر "مختصون في علم الطيور"

20.01.13

الرئيس تبون يزور المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته

20.01.13

الضريبة على الأملاك: المديرية العامة للضرائب تعتزم القيام بإحصاء وطني

20.01.14

الوكالة الوطنية للموارد المائية: نحو إعداد مخطط عمل للعصرنة والتطوير