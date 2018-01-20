توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و تدمير 6 مخابئ للإرهابيين

و أوضح ذات البيان "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 جانفي 2020، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من تبسة/ن.ع.5 وبومرداس/ن.ع.1، فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى (06) مخابئ للإرهابيين، وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد بوخيران بالمدية/ن.ع.1".
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "ضبط حرس الحدود بتلمسان /ن.ع.2، (65) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني خلال عمليات متفرقة بنفس الولاية (11) تاجر مخدرات بحوزتهم (25،9) كيلوغرام من الكيف المعالج و(1000) قرص مهلوس".
في سياق متصل، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من بسكرة وغرداية والوادي/ن.ع.4، أربعة (4) أشخاص وحجزت 13874 قرص مهلوس و 1356 علبة من الأدوية، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، ثلاثة (3) أشخاص وضبطت 16 مولدا كهربائيا و 5 مطارق ضغط وجهازي (2) كشف عن المعادن".
و من جهة أخرى، "أحبط حراس السواحل بكل من وهران وعين تموشنت/ن.ع.2 وعنابة وسكيكدة والقالة/ن.ع.5، محاولات هجرة غير شرعية لـ95 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من غليزان وتلمسان والنعامة والطارف".
وفي إطار مهامها الإنسانية وإثر تلقيها لنداء استغاثة، "تمكنت وحدة بحث وإنقاذ تابعة لقواتنا البحرية من إنقاذ رعية أجنبية من جنسية أكرانية كان في حالة صحية حرجة على متن قارب تجاري قبالة سواحل بجاية/ن.ع.5، حيث تم إجلاؤه إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج".