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السيد جراد يتحادث مع رئيس الوزراء الإيطالي

  أدرج يـوم : الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 13:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
السيد جراد يتحادث مع رئيس الوزراء الإيطالي صورة وأج

الجزائر- أجرى الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد يوم الخميس بالجزائر العاصمة محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي السيد جوسيبي كونتي, الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر.

و جرى اللقاء في قصر الحكومة.

كما سيحظى رئيس الوزراء الإيطالي باستقبال من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

و كان السيد كونتي قد حل في وقت سابق من نهار اليوم بالجزائر في اطار زيارة عمل.

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وكان بيان لوزارة الشؤون الخارجية قد أوضح أن هذه الزيارة, "التي تندرج في إطار ديناميكية جهود المجتمع الدولي لوضع حد للنزاع في ليبيا و تقديم حل دائم لها, ستسمح لمسؤولي البلدين بمتابعة و تعميق المشاورات حول الأزمة الليبية و كذا حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك".

و أشار المصدر ذاته إلى أن الدبلوماسية الجزائرية "تولي اهتماما خاصا للمسألة الليبية إذ تبذل منذ أسابيع عديدة جهودا حثيثة لتوفير الظروف المواتية لإعادة إطلاق الحوار ما بين الليبيين وكذا مبادرة السلام للأمم المتحدة. وقد ساهمت هذه الجهود في وقف إطلاق النار".

وعلى صعيد آخر, ستشكل زيارة رئيس الوزراء الإيطالي للجزائر "فرصة لمسؤولي البلدين لدراسة الملفات الثنائية واستعراض أهم المواعيد الثنائية القادمة, سيما الدورة المقبلة للاجتماع الثنائي رفيع المستوى المرتقب انعقادها خلال السداسي الأول من السنة الجارية بالجزائر العاصمة".

آخر تعديل على الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 13:07
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السيد جراد يتحادث مع رئيس الوزراء الإيطالي
  أدرج يـوم : الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 13:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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