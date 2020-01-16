رئيس الوزراء الإيطالي يشرع في زيارة عمل الى الجزائر

الجزائر -شرع رئيس الوزراء الإيطالي, السيد جوسيبي كونتي, يوم الخميس في زيارة عمل الى الجزائر.

وكان في استقبال السيد كونتي لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي, الوزير الأول, عبد العزيز جراد و كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية و الكفاءات في الخارج, رشيد بلادهان.

و سيجري السيد كونتي, خلال هذه الزيارة, محادثات مع السيد جراد, كما سيتم استقباله من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وكان بيان لوزارة الشؤون الخارجية قد أوضح أن هذه الزيارة, "التي تندرج في إطار ديناميكية جهود المجتمع الدولي لوضع حد للنزاع في ليبيا و تقديم حل دائم لها, ستسمح لمسؤولي البلدين بمتابعة و تعميق المشاورات حول الأزمة الليبية و كذا حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك".

و أشار المصدر ذاته إلى أن الدبلوماسية الجزائرية "تولي اهتماما خاصا للمسألة الليبية إذ تبذل منذ أسابيع عديدة جهودا حثيثة لتوفير الظروف المواتية لإعادة إطلاق الحوار ما بين الليبيين وكذا مبادرة السلام للأمم المتحدة. وقد ساهمت هذه الجهود في وقف إطلاق النار".

وعلى صعيد آخر, ستشكل زيارة رئيس الوزراء الإيطالي للجزائر "فرصة لمسؤولي البلدين لدراسة الملفات الثنائية واستعراض أهم المواعيد الثنائية القادمة, سيما الدورة المقبلة للاجتماع الثنائي رفيع المستوى المرتقب انعقادها خلال السداسي الأول من السنة الجارية بالجزائر العاصمة".