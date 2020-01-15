جمارك: سيكون بإمكان المتعاملين معرفة التصنيف التعريفي و مصدر سلعهم قبل التصريح بها -

الرئيس تبون يستقبل رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم -

عماري: إعادة هيكلة البساتين من أجل إنتاج سنوي متواصل -

فروخي: ضرورة التكفل بانشغالات المهنين و المتعاملين الاقتصاديين -

تجريم العنصرية والجهوية: جراد يدعو إلى البدء في إعداد نص القانون -

شيعلي: يسدي تعليمات لمصالح مطار هواري بومدين للتكفل الجيد بالمسافرين -

منظمة حماية المستهلك تدعو الحكومة لاتخاذ اجراءات استعجالية لتحسين معيشة المواطنين -

السيد عبد اللاوي والسفير الروسي بالجزائر يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية -

الدعوة لإعادة تفعيل دور اتحاد المغرب العربي وإدماجه في مسار حل الأزمة الليبية -

القائم بأعمال سفارة ليبيا في الجزائر: نأمل في ان تشكل ندوة برلين مسعى لتوحيد الصف الليبي -

إحباط محاولة تهريب أكثر من 37.000 أورو من مطار هواري بومدين -

تأسيس اللجنة الجزائرية المستقلة للتضامن مع الشعب الليبي -

فرقة الرقص لشنغدو (الصين) تبهر الجمهور بعين الدفلى -

التركيب الصناعي في الجزائر: ضرورة سن قوانين ثابتة لإعادة بعث القطاع -

الوقاية من الفيضانات: معالجة 200 كلم من الوديان العابرة للمناطق الحضرية -

مستغانم: العثور على قبر آثري وقطع فخارية قديمة -

اللواء شنقريحة يؤكد على أهمية بناء جيش قوي قادر على ضمان أمن وسلامة التراب الوطني -

وزير الاتصال يؤكد على ضرورة الانتقال التام إلى الاتصال الرقمي بحلول منتصف السنة الجارية -

وهران: نجاح تجربة إعادة إعمار محمية مسيلة بطائر القرقف للقضاء على الدودة الجرارة -