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الرئيس تبون يستقبل رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 18:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
الرئيس تبون يستقبل رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عصر يوم الأربعاء رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الدكتور عبد الرزاق قسوم، متابعة للحوار و التشاور حول تعديل الدستور، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و أوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء "سمح بتبادل الآراء حول بعض القضايا الوطنية، خاصة كيفية تجاوز الوضع الراهن للتفرغ للمسائل الجوهرية، بدءا ببناء مؤسسات فعالة تعبر عن الإرادة الشعبية، و اقتصاد وطني قوي، متنوع، يخلق الثروة و مناصب الشغل، و يضمن فرص العيش الكريم لكل أبناء و بنات الوطن، و كذلك إيجاد بيئة اجتماعية و ثقافية ملائمة لازدهار الشباب و تدعيم روحهم الوطنية".

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و بدوره، شرح الدكتور عبد الرزاق قسوم "تصور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لكيفية مساهمتها في التصدي للتحديات بالتمسك ببيان أول نوفمبر مرجعا ثابتا و مصدر إلهام للجميع، يحفظ ثوابت الأمة و مقوماتها و يصون قيمها"، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.

آخر تعديل على الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 19:19
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الرئيس تبون يستقبل رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 18:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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