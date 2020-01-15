الرئيس تبون يستقبل رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم

و أوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء "سمح بتبادل الآراء حول بعض القضايا الوطنية، خاصة كيفية تجاوز الوضع الراهن للتفرغ للمسائل الجوهرية، بدءا ببناء مؤسسات فعالة تعبر عن الإرادة الشعبية، و اقتصاد وطني قوي، متنوع، يخلق الثروة و مناصب الشغل، و يضمن فرص العيش الكريم لكل أبناء و بنات الوطن، و كذلك إيجاد بيئة اجتماعية و ثقافية ملائمة لازدهار الشباب و تدعيم روحهم الوطنية".
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و بدوره، شرح الدكتور عبد الرزاق قسوم "تصور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لكيفية مساهمتها في التصدي للتحديات بالتمسك ببيان أول نوفمبر مرجعا ثابتا و مصدر إلهام للجميع، يحفظ ثوابت الأمة و مقوماتها و يصون قيمها"، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.