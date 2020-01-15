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وقفة احتجاجية جديدة لأساتذة التعليم الابتدائي أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالعاصمة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 17:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

الجزائر - نظم اساتذة التعليم الابتدائي اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالجزائر العاصمة جددوا خلالها تمسكهم بمطالبهم الاجتماعية و المهنية.

في هذا الصدد، صرح ممثلو الأساتذة الذين قدموا من عدة ولايات من الوطن ان نقابات القطاع التي التقت يوما من قبل بالوزير الجديد محمد أوجاوت "لا تمثلهم"، مطالبين باستقبالهم هم أيضا من طرف الوزير من أجل تقديم أرضية مطالبهم.

كما أكد هؤلاء قائلين "سنستأنف حركتنا الاحتجاجية يوم الاثنين بشكل دوري"، مضيفين أنه في حالة عدم استجابة الوصاية لمطالبهم "فإننا سنشن اضرابا عاما مفتوحا".

و يتطلع الأساتذة المحتجون الى أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار من طرف الوزارة الوصية لاسيما " مراجعة البرامج من أجل تحسين نوعية التعليم و تخفيف محفظة التلميذ و توحيد معايير التصنيف وذلك بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص وكذا مراجعة أجور اساتذة الطور الابتدائي لتحسين قدرتهم الشرائية".

كما طالب هؤلاء أيضا ب " تخفيض الحجم الساعي والحق في الترقية الآلية لرتبة استاذ رئيسي كل 5 سنوات ولرتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات  فضلا عن الحق في التقاعد النسبي عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة".

آخر تعديل على الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 18:02
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وقفة احتجاجية جديدة لأساتذة التعليم الابتدائي أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالعاصمة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 17:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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