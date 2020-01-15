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المجلس الشعبي الوطني يشارك بجنيف في اجتماع المجموعة الاستشارية الرفيعة المستوى حول محاربة الإرهاب والتطرف العنيف

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 16:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات

الجزائر - يشارك المجلس الشعبي الوطني، يومي الخميس والجمعة بجنيف، في أشغال اجتماع المجموعة الاستشارية الرفيعة المستوى حول محاربة الإرهاب والتطرف العنيف، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته أنه بمناسبة هذا الاجتماع سيصادق المشاركون على برنامج العمل المشترك بين المجموعة والبرلمان الدولي لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف وذلك بعد مراجعة التقرير الذي أعد حول الاجتماع الرابع المنعقد شهر أكتوبر الماضي ببلغراد.

كما سيتم تقديم عرض عن نشاطات مقترحة بخصوص ضحايا الإرهاب والتي سيتم تفعليها إثر تظاهرة "أسبوع حول الإرهاب" المزمع تنظيمها بنيويورك شهر جوان القادم أو خلال المؤتمر الدولي لرؤساء البرلمانات المقرر عقده في فيينا (النمسا) شهر أوت من هذا العام.

وإلى جانب ذلك سيناقش المشاركون استراتيجية الأمم المتحدة لحماية بيانات سجلات الركاب المعروفة اختصارا بـ "API"، كما سيتم تقديم لمحة للمشاركين عن المبادرة المتعلقة بالعقد البرلماني في مجال مكافحة الإرهاب اضافة إلى استعراض استراتيجية جمع التبرعات لتمويل برنامج التنسيق البرلماني لمكافحة الإرهاب و التطرف العنيف.

للإشارة، فإن المجلس الشعبي الوطني سيكون ممثلا في هذا الاجتماع بالنائب صديق شهاب.

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المجلس الشعبي الوطني يشارك بجنيف في اجتماع المجموعة الاستشارية الرفيعة المستوى حول محاربة الإرهاب والتطرف العنيف
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 16:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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