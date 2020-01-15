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الرئيس تبون يستقبل المجاهد يوسف الخطيب

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 13:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
الرئيس تبون يستقبل المجاهد يوسف الخطيب

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، المجاهد الدكتور يوسف الخطيب، قائد الولاية التاريخية الرابعة، وذلك في إطار سلسلة المشاورات حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار سلسلة المشاورات حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور، باعتباره حجر الأساس لبناء جمهورية جديدة، استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، صباح اليوم الأربعاء 15 جانفي 2020، المجاهد الدكتور يوسف الخطيب، قائد الولاية التاريخية الرابعة".

وخلال هذا اللقاء --يضيف البيان-- "جرى تبادل وجهات النظر حول أنجع السبل لمنع الانحراف عن بيان أول نوفمبر حتى لا تصيبنا عوامل التفرقة والتشتت والضعف، كما ورد في خطاب السيد عبد المجيد تبون أثناء أدائه اليمين رئيسا للجمهورية".

 وقد أبدى الدكتور يوسف الخطيب "اهتماما خاصا بالجانب المتعلق بكتابة التاريخ للمساهمة في الحفاظ على الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري وقدم بعض الآراء والاقتراحات لضمان مستقبل أفضل للأجيال الصاعدة في إطار الجمهورية الجديدة".

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الرئيس تبون يستقبل المجاهد يوسف الخطيب
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 13:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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