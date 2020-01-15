الجزائر-اليابان: بحث سبل تطوير التعاون الثنائي

الجزائر - تحادث رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر عبد اللاوي، اليوم الأربعاء، مع سفير اليابان بالجزائر، كازويا أوقاوة، حول سبل تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات، حسب ما أفاد به بيان للمجلس .

وأوضح ذات المصدر، أن الطرفين استعرضا "واقع العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين منذ 1958"، حيث تم التركيز على "ما عرفه التعاون الثنائي من تطور في جميع المجالات وخاصة فيما يتعلق بملفات الشراكة والاستثمار".

وبالمناسبة، جدد السيد عبد اللاوي "اهتمام الجزائر بتحفيز المتعاملين اليابانيين للاستثمار في مختلف الميادين"، موضحا أن الجزائر "تتطلع للاستفادة من خبرات أصدقائها وشركائها لتنويع مصادر دخلها".

كما شكل هذا اللقاء فرصة لبحث الأوضاع في ليبيا ومالي واليمن وكذا القضيتان الفلسطينية والصحراوية، حيث جدد السيد عبد اللاوي "تمسك الجزائر بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتسوية السلمية للنزاعات وكذا دعم القضايا العادلة للشعوب في تقرير مصيرها".

من جهته، جدد السفير الياباني "حرص بلاده على دعم الجهود الرامية للارتقاء بالتعاون الثنائي واستغلال فرص الاستثمار في الجزائر وتجسيد مشاريع الشراكة في عدة مجالات، لاسيما صناعة السيارات".