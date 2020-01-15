Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر-اليابان: بحث سبل تطوير التعاون الثنائي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 13:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
الجزائر-اليابان: بحث سبل تطوير التعاون الثنائي

الجزائر - تحادث رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر عبد اللاوي، اليوم الأربعاء، مع سفير اليابان بالجزائر، كازويا أوقاوة، حول سبل تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر، أن الطرفين استعرضا "واقع العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين منذ 1958"، حيث تم التركيز على "ما عرفه التعاون الثنائي من تطور في جميع المجالات وخاصة فيما يتعلق بملفات الشراكة والاستثمار".

وبالمناسبة، جدد السيد عبد اللاوي "اهتمام الجزائر بتحفيز المتعاملين اليابانيين للاستثمار في مختلف الميادين"، موضحا أن الجزائر "تتطلع للاستفادة من خبرات أصدقائها وشركائها لتنويع مصادر دخلها".

كما شكل هذا اللقاء فرصة لبحث الأوضاع في ليبيا ومالي واليمن وكذا القضيتان الفلسطينية والصحراوية، حيث جدد السيد عبد اللاوي "تمسك الجزائر بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتسوية السلمية للنزاعات وكذا دعم القضايا العادلة للشعوب في تقرير مصيرها".

من جهته، جدد السفير الياباني "حرص بلاده على دعم الجهود الرامية للارتقاء بالتعاون الثنائي واستغلال فرص الاستثمار في الجزائر وتجسيد مشاريع الشراكة في عدة مجالات، لاسيما صناعة السيارات".

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر-اليابان: بحث سبل تطوير التعاون الثنائي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 13:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.15

بطولة إفريقيا على المضمار (الطبعة السادسة): الجزائر ممثلة بثمانية دراجين في موعد القاهرة

20.01.15

الرئيس تبون يستقبل المجاهد يوسف الخطيب

20.01.15

الجزائر-اليابان: بحث سبل تطوير التعاون الثنائي

20.01.15

وفاة 3 أشخاص اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال ال24 ساعة الأخيرة

20.01.15

حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 34 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة

20.01.15

الوادي: تفعيل آلية "سيربالاك" لمعالجة الفائض في إنتاج البطاطس للموسم الفلاحي الجاري

الأكثــر قـراءة

20.01.13

الرئيس تبون يزور المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته

20.01.13

الرئيس تبون يأمر الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية

20.01.13

الضريبة على الأملاك: المديرية العامة للضرائب تعتزم القيام بإحصاء وطني

20.01.13

مشاهدة طائر "المغني الأفريقي" للمرة الأولى بالجزائر "مختصون في علم الطيور"

20.01.13

باتنة: مشاركة 173 رياضيا في البطولة العسكرية الوطنية لسير المغاوير بالفرقة الأولى المدرعة…

20.01.13

كرة السلة/الدورة التمهيدية للبطولة الافريقية-2021 : الاتحادية الجزائرية تكشف عن برنامج…