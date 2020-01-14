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رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس السابق للجنة الوطنية للوساطة والحوار كريم يونس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 19:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس السابق للجنة الوطنية للوساطة والحوار كريم يونس

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الرئيس السابق للجنة الوطنية للوساطة والحوار، السيد كريم يونس، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و أوضح المصدر ذاته أن رئيس الجمهورية "تبادل مع السيد كريم يونس وجهات النظر حول الوضع العام في البلاد، التي دخلت مرحلة التغيير، من خلال المشاورات الجارية حول مراجعة الدستور حتى يتكيف مع متطلبات الشعب، ويؤسس لفصل حقيقي بين السلطات، ويسمح بعمل متناغم للمؤسسات ضمن رؤية ديمقراطية شاملة لإصلاح الدولة بكل فروعها ومؤسساتها".

ومن جهته، أكد السيد كريم يونس أن "الإجراء المتمثل في التشاور والاستماع والجمع بين مختلف الفاعلين في الحياة المدنية، قبل تقديم المقترحات والملاحظات لفريق الخبراء المكلف بالصياغة النهائية لوثيقة الدستور، إجراء عادل وحكيم، يفتح به رئيس الجمهورية حقل التجديد بالجمع بين خبرة المجتمع المدني وخبرة الطبقة السياسية، كما أبدى رأيه في كيفية تعزيز هذه الجهود لبناء المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة"، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.

 

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رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس السابق للجنة الوطنية للوساطة والحوار كريم يونس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 19:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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