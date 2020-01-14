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تنصيب السيد محمد لوبر رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 16:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات

الجزائر - تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب السيد محمد لوبر رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري.

وأشرف على تنصيب السيد لوبر مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين عيادي، بحضور وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر و مديري عدد من المؤسسات الاعلامية العمومية و الخاصة.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد عين السبت الماضي السيد لوبر رئيسا سلطة ضبط السمعي البصري.

يذكر أن السيد لوبر هو أستاذ جامعي في كلية الحقوق بالعاصمة، وصحفي سابق في الإذاعة والتلفزيون، ومدير سابق ليومية المجاهد، وهو حاليا مستشار في قانون السمعي البصري وبصدد التحضير لأطروحة دكتوراه في الخدمة العمومية للسمعي البصري في الجزائر، كما ساهم أيضا في تحرير القوانين الأربعة المتعلقة بالإعلام والاتصال.

 

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تنصيب السيد محمد لوبر رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 16:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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