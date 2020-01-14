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المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تثمن اتفاقية التعاون المبرمة بين الهلال الأحمر الجزائري ونظيره الليبي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 15:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تثمن اتفاقية التعاون المبرمة بين الهلال الأحمر الجزائري ونظيره الليبي

الرياض (السعودية) - ثمن الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، اتفاقية التعاون المبرمة أمس الاثنين بين الهلال الأحمر الجزائري و الهلال الأحمر الليبي في المجال الإنساني.

وجاء في تغريدة للمنظمة على موقع تويتر "يثمن الأمين العام للمنظمة العربية الدكتور صالح بن حمد التويجري اتفاقية التعاون المبرمة بين الهلال الأحمر الجزائري و الهلال الأحمر الليبي في المجال الإنساني للتخفيف من معاناة الأشقاء في ليبيا التي تعاني من أزمات انسانية متعددة جراء النزاعات المسلحة و موجات الهجرة الغير النظامية".

وكان الهلال الاحمر الجزائري قد وقع أمس الاثنين مع نظيره الليبي اتفاقية شراكة تقضي بتفعيل آليات دعم وتطوير التعاون بين الهيئتين الإنسانيتين.

وتشكل هذه الاتفاقية إطار تعاون ثنائي يعبر عن الالتزام المتبادل بين الجانبين لتعزيز الشراكة، خاصة في المجال الانساني وتبادل الخبرات وتنسيق البرامج وفقا لاختصاص الطرفين.

إقرأ أيضا : الهلال الأحمر الجزائري يوقع اتفاقية شراكة مع نظيره الليبي لدعم وتطوير التعاون الثنائي

وتهدف الاتفاقية الى تعزيز القدرات بين الهلال الاحمر الجزائري والهلال الاحمر الليبي عن طريق تنظيم دورات تكوينية وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات الإنسانية، إلى جانب تنسيق العمل للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والمساهمة في ترقية القانون الدولي الإنساني.

وتنص الاتفاقية أيضا على التنسيق بين الهيئتين في مجال اعادة الروابط العائلية وتبادل الزيارات وكذا تشجيع التوأمة بين فروع الهلال الأحمر الجزائري والهلال الأحمر الليبي على مستوى المناطق الحدودية وذلك لدعم وتنمية هذه المناطق والاستجابة الى الاحتياجات الانسانية بها.

آخر تعديل على الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 17:11
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المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تثمن اتفاقية التعاون المبرمة بين الهلال الأحمر الجزائري ونظيره الليبي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 15:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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