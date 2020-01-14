بلمهدي: لايجب أن نسمح للمتربصين بالجزائر باستغلال التنوع الثقافي لضرب وحدتنا

الجزائر - دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، إلى عدم السماح للمتربصين بالجزائر ب"استغلال التنوع الثقافي الموجود فيها لضرب وحدتها واستقرارها"، مشيرا إلى أن هذا التنوع يخدم الوطن ويزيد الشعب الجزائري "ثباتا ويقينا".

وقال السيد بلمهدي، في كلمته خلال افتتاح فعاليات ندوة علمية حول الوحدة الوطنية في التراث الأمازيغي بدار الإمام سيدي عبد الرحمن الثعالبي تزامنا مع الاحتفال برأس السنة الامازيغية 2970، إن "التنوع الثقافي الموجود في الجزائر يخدم الوطن ولا يزيدنا إلا ثباتا ويقينا (... ) ولا يجب أن نسمح للمتربصين بنا بأن يستغلوا التنوع الثقافي لضرب وحدتنا وإفساد عيشتنا في وطن واحد"، مضيفا بأن الاحتفال برأس السنة الامازيغية يوم وطني "نستذكر من خلاله أمجاد أمتنا وتاريخها..وأصوات النشاز من هنا وهناك لا تمثل رؤية الجزائريين لهذا الانسجام الموجود ".

وأكد الوزير في ذات السياق، أننا "لسنا أمة هجينة..نحن جزائريون لدينا هويتنا وتاريخينا ونثبت وجودنا وكينونتنا، وشرفنا الاسلام الذي رحبنا به وساهمنا فيه من خلال عديد الكتب وترجمة القرآن إلى اللغة الامازيغية.. وعقيدتنا هي ركيزة الشعب الجزائري الذي لن يحيد عنها"، داعيا إلى "تفادي المنكر من القول والعمل على نشر الكلمة الطيبة عبر الإمام في المسجد والمعلم في المدرسة والإعلامي كل من منبره".

كما أبرز السيد بلمهدي، أن "خدمة الوطن لا تأتي عبر نشر الفتنة ولا بيع البلاد إلى جهة أخرى، بل عن طريق حب الخير للغير حسب ما نص عليه الدين الاسلامي الذي لا مكان للعنصرية فيه (... ) لا يجب أن نفرق بين مكونات الشعب ولابد من حماية الاسلام والوطن عن طريق الخطاب الجامع الذي يدفع الفتنة والكراهية"، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الندوة "التأكيد على أن ثقافتنا واحدة رغم تنوعها تخدم مصلحة الوطن وتأبى أن يدخلها دخيل..إثارة النزاعات تفسد وحدتنا وانسجامنا ولابد أن نكون كالبنيان المرصوص لنحمي صفنا الداخلي من أي فتنة محتملة".

من جانبه، دعا رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، النخبة الوطنية والمفكرين إلى "الاستناد إلى المرجعيات التاريخية لمواجهة التفسخ المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أضحت تشكل تهديدا خطيرا ومنبرا لنشر الفوضى والعنصرية"، مؤكدا على "ضرورة تجنيد الخطاب المسجدي والإعلامي وتكييفه مع واقع الحال لمحاربة هذه الظاهرة".

للإشارة، فقد تخللت الندوة- التي حضرها رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، الوزير الأسبق سعيد شيبان، ممثلين عن المجلس الاسلامي الاعلى وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين والمحافظة السامية للغة الأمازيغية وإطارات من وزارة الشؤون الدينية والمركز الثقافي الاسلامي -مداخلات لأساتذة ومفكرين تمحورت أساسا حول أهمية ضبط المصطلحات والمفاهيم والحفاظ على التنوع الثقافي المميز في المجتمع الجزائري والذي ساهمت فيه حضارات متعاقبة، إلى جانب التأكيدعلى حاجتنا للسلم في هذه المرحلة من خلال نبذ التفرقة والبحث عما يجمعنا.