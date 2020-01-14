الهلال الاحمر الليبي يتقدم بالشكرالى الجزائر إثر مساعداتها الانسانية للشعب الليبي 

الجزائر - تقدم الهلال الاحمر الليبي بالشكر والعرفان لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على إثر المساعدات الانسانية التي أرسلتها الجزائر للشعب الليبي.

وفي رسالة وجهها الى الرئيس تبون، رفع الهلال الاحمر الليبي "أسمى آيات الشكر والعرفان لرئيس الجمهورية لما قدمه للشعب الليبي من خلال العمل الانساني الذي ينم عن عمق الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين"، معتبرا أن الجزائر تعد "بالفعل عاصمة للإنسانية".

يذكر أنه تم مؤخرا إرسال مساعدات انسانية تتجاوز 100 طن الى ليبيا وهذا بتوجيهات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبمشاركة الجيش الوطني الشعبي.

وبعد أن أوضح الهلال الاحمر الليبي على لسان امينه العام مرعي عبد الحميد الدرسي، بأن الهبة التي رعاها الرئيس تبون "كان لها بالغ الاثر" ، ذكر في ذات السياق بان اتفاقية التعاون الانساني التي تم التوقيع عليها بين الهلال الاحمر الجزائري ونظيره الليبي "تؤكد على ترقية العلاقة القائمة بين المنظمتين الانسانيتين والحفاظ على كرامة ووحدة الشعبين الشقيقين".

وكان الهلال الأحمر الجزائري الذي وقع امس الاثنين مع نظيره الليبي اتفاقية شراكة تقضي بتفعيل آليات دعم وتطوير التعاون بين الهيئتين الانسانيتين قد قدم مساعدات انسانية الى ليبيا تتضمن مواد غذائية وأدوية وأفرشة.