Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور" ليست مجلسا تأسيسيا والرئيس تبون منحها حرية التقدير"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 15:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور&quot; ليست مجلسا تأسيسيا والرئيس تبون منحها حرية التقدير&quot;

الجزائر - أكد مقرر لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور وليد عقون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن اللجنة "ليست مجلسا تأسيسيا" وأن رئيس الجمهورية منحها "حرية التقدير" بخصوص اقتراحات تحسين الدستور.

وقال السيد عقون في تصريح للصحافة عقب تنصيب لجنة الخبراء بمقر رئاسة الجمهورية، أن اللجنة "ستشرع فورا في أشغالها مباشرة بعد استلام أعضائها لرسالة المهام من طرف رئيس الجمهورية"، مضيفا أن الرئيس تبون "ترك لنا حرية التقدير فيما نراه من اقتراحات لتحسين الدستور من الجانب الشكلي ومن جانب الموضوع".

وأوضح المقرر أن اللجنة "ليست مجلسا تأسيسيا، بل هي لجنة خبراء ستقترح كل ما هو مناسب لتدعيم وتوطيد وإرساء المبادئ الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون"، مبرزا أنها "لن تنطلق من فراغ، على اعتبار أن أهم المبادئ موجودة في الدساتير السابقة، لكن تحتاج إلى تدقيق وتقنين ووضع الأدوات الأساسية لضمان تنفيذها".

وأضاف السيد عقون أنه "بعد رفع الاقتراحات بخصوص تعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتعدى شهرين، سيشرع السيد تبون في استشارة كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لإبداء ما يرونه من اقتراحات لإثراء هذه الوثيقة بهدف تحقيق الإجماع حولها".

ولدى تطرقه إلى التركيبة البشرية للجنة، قال المقرر أنها مشكلة من "أساتذة جامعيين متخصصين في مجال القانون العام والقانون الدستوري بصفة خاصة، وهي تشمل أساتذة معروفين على المستوى الوطني".

للإشارة، فإن مراسم تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور، أشرف عليها مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين عيادي.

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا بإنشاء هذه اللجنة تجسيدا لالتزامه بجعل تعديل الدستور على رأس أولويات عهدته الرئاسية، معتبرا هذا التعديل بمثابة  "حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة".

آخر تعديل على الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 15:39
كلـمات مفتـاحيــة :
اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور" ليست مجلسا تأسيسيا والرئيس تبون منحها حرية التقدير"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 15:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.14

إحباط محاولة تهريب 13 ألف أورو من مطار هواري بومدين

20.01.14

تنصيب السيد محمد لوبر رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري

20.01.14

سباق الدراجات على الطريق/ كأس الجزائر2020: المرحلة الثانية من 29 يناير إلى الفاتح فبراير…

20.01.14

بلمهدي: لايجب أن نسمح للمتربصين بالجزائر باستغلال التنوع الثقافي لضرب وحدتنا

20.01.14

حل الازمة الليبية: تقدم نحو ترسيخ وقف إطلاق النار الساري التنفيذ

20.01.14

الهلال الاحمر الليبي يتقدم بالشكرالى الجزائر إثر مساعداتها الانسانية للشعب الليبي 

الأكثــر قـراءة

20.01.13

الرئيس تبون يزور المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته

20.01.13

الرئيس تبون يأمر الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية

20.01.13

الضريبة على الأملاك: المديرية العامة للضرائب تعتزم القيام بإحصاء وطني

20.01.13

مشاهدة طائر "المغني الأفريقي" للمرة الأولى بالجزائر "مختصون في علم الطيور"

20.01.13

لعرابة: "مراجعة الدستور" لجنة الخبراء مكلفة فقط "بإعداد مقترحات"

20.01.13

استثمار: التحفيزات ستكون مرتبطة بما تقدمه من فائدة للاقتصاد الوطني