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اللواء شنقريحة يشرف بإن أمناس على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 15:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
اللواء شنقريحة يشرف بإن أمناس على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية

الجزائر - أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، في ثاني يوم من زيارته الى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أن اللواء السعيد شنقريحة واصل  زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة في يومها الثاني بالإشراف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية "بركان 2020" نفذته وحدات اللواء 41 مدرع مدعومة بوحدات جوية.

وأوضح في هذا الشأن أن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة تابع عن كثب بميدان الرمي والمناورات للقطاع العملياتي شمال - شرق إن أمناس، بمعية اللواء حسان علايمية، قائد الناحية العسكرية الرابعة، مجريات الأعمال التي قامت بها الوحدات البرية والجوية المشاركة في التمرين تتقدمها طائرات الاستطلاع الجوي.

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ويهدف هذا التمرين --يضيف نفس المصدر-- إلى "الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الأركانات، فضلا عن تدريب القيادات والأركانات على التحضير والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات المحتملة".

وتابع بيان وزارة الدفاع الوطني أن هذه "الأعمال التي اتسمت فعلا باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز يعكس القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستويات، خاصة ما تعلق منها بالاستغلال الأمثل للميدان والتنسيق العالي المستوى بين مختلف الوحدات المشاركة، كما يعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات المتوفرة لديهم، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة".

آخر تعديل على الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 15:48
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اللواء شنقريحة يشرف بإن أمناس على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 15:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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