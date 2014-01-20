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تربية: التأكد من التسجيل وصحة المعلومات الشخصية للمترشحين للامتحانات الوطنية من 15 الى 30 يناير

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 13:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
تربية: التأكد من التسجيل وصحة المعلومات الشخصية للمترشحين للامتحانات الوطنية من 15 الى 30 يناير

الجزائر- أعلنت وزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء أن مراجعة المعلومات قصد التأكد من التسجيل ومن صحة المعلومات الشخصية للمترشحين للامتحانات الوطنية (دورة 2020) تمتد من 15 إلى 30 يناير الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التأكد من صحة المعلومات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين يتم من طرف مديري المؤسسات عبر الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية أو عن طريق موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من طرف المترشحين المتمدرسين للإطلاع على معلوماتهم, حيث يتم استخدام اسم المستخدم والرقم السري المدونان في وصل استلام ملف التسجيل وتبليغ مدير المؤسسة في حال وجود خطأ في تسجيل المعلومات أو عبر الفضاء الخاص بأولياء التلاميذ في الأرضية الرقمية.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فيتم التأكد من المعلومات عن طريق موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الخاصين بامتحاني شهادة البكالوريا http://bac.onec.dz وشهادة التعليم المتوسط http://bac.onec.dz ويتم تبليغ مديرية التربية قبل 13 فبراير القادم الذي يعتبر آخر اجل للتصحيحات اللازمة كتابيا.

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آخر تعديل على الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 14:06
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تربية: التأكد من التسجيل وصحة المعلومات الشخصية للمترشحين للامتحانات الوطنية من 15 الى 30 يناير
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 13:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

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