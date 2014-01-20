تربية: التأكد من التسجيل وصحة المعلومات الشخصية للمترشحين للامتحانات الوطنية من 15 الى 30 يناير

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التأكد من صحة المعلومات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين يتم من طرف مديري المؤسسات عبر الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية أو عن طريق موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من طرف المترشحين المتمدرسين للإطلاع على معلوماتهم, حيث يتم استخدام اسم المستخدم والرقم السري المدونان في وصل استلام ملف التسجيل وتبليغ مدير المؤسسة في حال وجود خطأ في تسجيل المعلومات أو عبر الفضاء الخاص بأولياء التلاميذ في الأرضية الرقمية.