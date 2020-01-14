السيد بلادهان يعرض بداكار تصور الجزائر لاصلاح مجلس الأمن الأممي

داكار- عرض كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية و الكفاءات في الخارج, رشيد بلادهان, امس الاثنين بداكار, تصور الجزائر لاصلاح مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة, مشيرا الى تمسكها بالموقف الافريقي حول هذه المسألة.

و تندرج مداخلة السيد بلادهان في اطار أشغال الاجتماع الوزاري الثامن للجنة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي العشرة المكلفة بإصلاح مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة, التي يترأسها مناصفة السنغال, البلد المضيف, و سيراليون بصفتها رئيسة و منسقة اللجنة.

وخصص هذا الاجتماع لتقييم الانجازات التي تم تحقيقها في اطار المفاوضات بين الحكومات حول اصلاح مجلس الامن الأممي و دراسة سبل تعزيز الموقف الافريقي المشترك كما هو منصوص عليه في إجماع ازولويني وإعلان سرت بالإضافة الى تعزيز التماسك و الوحدة بين الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي حول مسألة اصلاح مجلس الامن الأممي.

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و خلال هذا اللقاء, عرض السيد بلادهان تصور الجزائر لاصلاح مجلس الامن الاممي, مشيرا الى تمسكها بالموقف الافريقي كما هو منصوص عليه في إجماع ازولويني وإعلان سرت و كذا تنفيذ العهدة الممنوحة للجنة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي العشرة من طرف رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي.

كما دعا ذات المسؤول الى "تصحيح الظلم التاريخي الذي تعرضت اليه و لا تزال تتعرض اليه القارة الافريقية, لا سيما طموحها المشروع المتمثل في الحصول على مقعدين دائمين و اخرين غير دائمين ضمن هذه الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة التي مهمتها الاساسية الحفاظ على السلم و الامن الدوليين".

و في هذا الاطار, اشاد السيد بلادهان ب"الدعم المتنامي الذي يستفيد منه الموقف الافريقي المشترك من طرف عدد هام من الدول الاعضاء و مجموعات المصالح", مبرزا ان هذا يعتبر "انجازا هاما يعزز صلاحية و سدادة الطلب المقدم من طرف افريقيا".

كما شدد كاتب الدولة على "ضرورة الحفاظ على تماسك القارة الافريقية و تضامنها و وحدتها و هذا من اجل تعزيز الموقف الافريقي المشترك و جعل مجلس الامن اكثر ديمقراطية و تمثيلية وفقا للوقائع الجيوسياسية الجديدة".

يذكر ان هذا الاجتماع الوزاري الثامن قد توج باعتماد وثيقة ختامية تضم مجموعة من التوصيات التي تهدف الى "تعزيز الموقف الافريقي المشترك الذي هو منصوص عليه في إجماع ازولويني وإعلان سرت اللذين ينصان على منح افريقيا مقعدين دائمين و حق الفيتو و مقعدين غير دائمين اضافيين".

وقد فوض رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي لجنة العشرة التي أنشأت سنة 2005 للدفاع عن الموقف الافريقي في اطار المفاوضات بين الحكومات الجارية في نيويورك.

وتتشكل من الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا و ناميبيا وأوغندا و سيراليون والسنغال وزامبيا.