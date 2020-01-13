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الرئيس تبون يزور المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 19:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
الرئيس تبون يزور المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته

الجزائر - قام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم الاثنين، بزيارة المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، في بيته، من اجل الاطمئنان على صحته، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: ''أدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء اليوم، الإثنين 13 جانفي، زيارة إلى المجاهد والوزير الأسبق الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، في بيته للاطمئنان على صحته".

وبالمناسبة، "عبر الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي عن عميق تأثّره بهذه الزيارة، و شكره على هذه الالتفاتة الكريمة"، كما "تمنى للسيد الرئيس التوفيق والسداد لما يبذله من جهود في خدمة الوطن في الداخل، واستعادة مكانة وهيبة الجزائر على الساحة الإقليمية والدولية"، مثلما جاء في البيان.

ومن جهته، "تمنى رئيس الجمهورية للدكتور أحمد طالب الإبراهيمي موفور الصحة والعافية وطول العمر، وأطلعه على بعض جوانب التغيير الشامل الذي شرع في تطبيقه بدء بالمراجعة الواسعة للدستور التي يجب أن تحظى بأوسع توافق وطني ممكن".

و"بدوره عرض الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي أفكاره حول تصوره للمستقبل في ظل تعزيز الوحدة الوطنية لبناء جبهة داخلية صلبة، وتحصين الهوية الوطنية وقيم الأمة وثوابتها"، يضيف المصدر ذاته.

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الرئيس تبون يزور المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 19:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

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