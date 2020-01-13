اللواء شنقريحة يشرع في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة

الجزائر - شرع اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، يوم الاثنين، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة تدخل في إطار "متابعة مدى تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي 2019/2020 عبر كافة وحدات الجيش الوطني الشعبي وعبر كافة النواحي العسكرية".

وبعد مراسم الاستقبال، استهل اللواء شنقريحة، بمعية اللواء حسان علايمية، قائد الناحية العسكرية الرابعة، زيارته من القطاع العملياتي شمال-شرق إن أمناس، حيث سيشرف يوم غد الثلاثاء، بميدان الرمي والمناورات التابع للقطاع، على تمرين تكتيكي بياني بالذخيرة الحية، والذي ستقوم بتنفيذه وحدات اللواء 41 مدرع.

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وأشار البيان إلى أنه خلال الاجتماع التحضيري للتمرين، تابع اللواء عرضا حول التمرين قدمه قائد القطاع وقائد الوحدة المنفذة للتمرين تضمن الفكرة العامة ومراحل التنفيذ.

وبعدها، حرص اللواء شنقريحة على التأكيد بأن إجراء هذا التمرين التكتيكي الاختباري "يندرج في إطار تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي 2019-2020 ويمثل فرصة لتقييم المستوى المحقق"، معتبرا مشاركة قادة وأركانات وحدات اللواء 41 مدرع والوحدات المشاركة الأخرى "فرصة لتبادل الخبرات والتنسيق والتعاون وتوحيد المفاهيم وفقا للأهداف المسطرة".

كما يهدف إجراء مثل هذه التمارين البيانية بالأساس إلى "صقل معارف الأركانات في تحضير وتخطيط وتنظيم وتنفيذ مختلف الأعمال القتالية ووضعهم في جو المعركة الحقيقية، فضلا عن الرفع من قدرة الإطارات والأفراد على التحكم في مختلف منظومات الأسلحة".