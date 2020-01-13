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الهلال الأحمر الجزائري يرسل مساعدات إنسانية الى ليبيا

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 15:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
الهلال الأحمر الجزائري يرسل مساعدات إنسانية الى ليبيا

الجزائر - أرسل الهلال الأحمر الجزائري اليوم الاثنين مساعدات انسانية الى ليبيا تتضمن مواد غذائية وأدوية وأفرشة.

وقد أشرفت رئيسة الهلال الاحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، رفقة الأمين العام للهلال الاحمر الليبي، مرعى عبد الحميد الدرسي، على اعطاء اشارة انطلاق هذه القافلة التضامنية، التي تعد الثانية من نوعها، من ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف (الجزائر العاصمة) باتجاه ليبيا.

وبهذه المناسبة، أشارت السيدة بن حبيلس الى أن هذه القافلة تتضمن مساعدات تتراوح ما بين 60 و 70 طنا من مواد غذائية مختلفة وأدوية وأغطية وأفرشة تبرع بها مواطنون جزائريون لفائدة اخوانهم الليبيين، مبرزة أن الجزائر "تستمد سياستها التضامنية من قيمها الأصيلة ومن دينها الحنيف".

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وأضافت أن هذه المبادرة تندرج في إطار "المساعي الانسانية" وتعد "عربون محبة وإخاء" من الشعب الجزائري الى الشعب الليبي، مذكرة وقوف ليبيا الى جانب الجزائر ابان الثورة التحريرية المجيدة.

بدوره، عبر الأمين العام للهلال الاحمر الليبي عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية وعن امتنانه للجزائر على هذه المساعدات الانسانية، مذكرا ب"العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين".

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يذكر أنه تم مؤخرا إرسال مساعدات انسانية تتجاوز 100 طن الى ليبيا وهذا بتوجيهات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبمشاركة الجيش الوطني  الشعبي.

آخر تعديل على الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 18:21
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الهلال الأحمر الجزائري يرسل مساعدات إنسانية الى ليبيا
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 15:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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