الأمين العام للهلال الأحمر الليبي يثمن التضامن الإنساني الجزائر مع الشعب الليبي

الجزائر - ثمن الأمين العام للهلال الأحمر الليبي، مرعي عبد الحميد الدرسي، اليوم الإثنين بالجزائر، الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به الجزائر تضامنا مع الشعب الليبي وكذا المساهمة التي تقدمها للهلال الأحمر الليبي باعتباره "الجهة المخولة للتنسيق المحلي والتواصل الدولي على المستوى الإنساني في ليبيا".

وأعرب السيد الدرسي خلال مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون مباشرة بين هيئته والهلال الأحمر الجزائري، عن العرفان والشكر "للشعب الجزائري وحكومته وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الروح الإنسانية النابعة منه في دعم الشعب الليبي في ظل الأزمة التي يمر بها".

كما أثنى نفس المسؤول على "حرص الهلال الأحمر الجزائري على العمل مع الهلال الأحمر الليبي، وفق المبادئ الأساسية للحركة الانسانية الدولية، باعتباره الجهة المخولة للتنسيق المحلي والتواصل الدولي وطبقا للتشريع البرلماني الليبي"، معربا عن أمله في "مزيد من التواصل بين الهيئتين، الجزائرية و الليبية، وتبادل الزيارات بينهما".

وأوضح السيد الدرسي، أن هذه زيارة للجزائر جاءت ل"تجسيد روح التعاون بين الهلال الأحمر الجزائري ونظيره الليبي وكذا من أجل تبادل الخبرات وتوحيد الجهود والاستفادة من التجارب المشتركة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية"، مضيفا ان مثل هذه اللقاءات تسمح ب"التطرق للمسائل التي تهم شمال إفريقيا بشكل عام".

وأعلن نفس المسؤول عن "التحضير، بفضل الاتفاق الموقع عليه مع الطرف الجزائري، لورشة عمل بالجزائر، حول +تأثير الأزمات على الوضع الإنساني+، تشارك فيها الجمعيات الوطنية لدول الجوار إضافة إلى بعض الجمعيات الوطنية من بلدان حوض المتوسط".

كما تم التطرق خلال اللقاء، يضيف السيد الدرسي، إلى فكرة إنشاء +شبكة لجمعيات الهلال الأحمر+ تشمل كلا من الجزائر وليبيا ومصر وتونس والمغرب، مشيرا إلى أنه "سيتم الإعلان عن هذه الشبكة قريبا، حيث أن اللجنة التحضيرية لها تقوم بصياغة المحضر الذي سيتم توقيعه من قبل جميع الأطراف".

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ومن جهتها، أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، السيدة سعيدة بن حبيلس، أن "الاتفاقية الموقعة مع الهلال الأحمر الليبي، تندرج في إطار عمل إنساني بحت بعيد عن أي موقف سياسي أو توجه حزبي، وتهدف إلى صون كرامة الشعب الليبي الشقيق".

وبخصوص الاتفاقية المباشرة الموقعة بين الطرفين، دعت السيدة بن حبيلس، كافة جمعيات الهلال والصليب الأحمر عبر العالم للقيام بنفس المبادرة من خلال التوقيع على اتفاقية مباشرة مع الهيئة الإنسانية الليبية "دون غطاء من الاتحاد الدولي أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

كما هنأت بالمناسبة، الهلال الأحمر الليبي على انتخابه عضوا في مجلس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ما يجعل منه، على حد تعبيرها، "صوتا للحركة الانسانية في المنطقة والعالم العربي".

يذكر أن الهلال الأحمر الجزائري قد وقع اليوم على اتفاقية تعاون مباشرة مع نظيره الليبي بدون أي غطاء دولي، تعد الأولى من نوعها التي توقعها الهيئة الإنسانية الليبية مع هيئة إنسانية عبر العالم.

وعقب التوقيع على هذه الاتفاقية أشرف رئيسا الهيئتين الإنسانيتين على إعطاء إشارة الانطلاق لثاني قافلة إنسانية لفائدة الليبيين.

وكانت الجزائر قد أرسلت أزيد من 100 طن من المساعدات الانسانية "الهامة والاستعجالية" مكونة من مواد غذائية و طبية و ألبسة وخيم ومولدات كهربائية وغيرها، مطلع يناير الجاري، وذلك بتوجيهات من الرئيس تبون.