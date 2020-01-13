الهلال الأحمر الجزائري يوقع اتفاقية شراكة مع نظيره الليبي لدعم وتطوير التعاون الثنائي

الجزائر - وقع الهلال الأحمر الجزائري اليوم الاثنين مع نظيره الليبي اتفاقية شراكة تقضي بتفعيل آليات دعم وتطوير التعاون بين الهيئتين الانسانيتين.

وتشكل هذه الاتفاقية التي وقعتها رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، والأمين العام للهلال الاحمر الليبي، مرعي عبد الحميد الدرسي، بحضور إطارات من الجانبين، إطار تعاون ثنائي يعبر عن الالتزام المتبادل بين الجانبين لتعزيز الشراكة، خاصة في المجال الإنساني وتبادل الخبرات وتنسيق البرامج وفقا لاختصاص الطرفين.

وتهدف الاتفاقية الى تعزيز القدرات بين الهلال الأحمر الجزائري والهلال الأحمر الليبي عن طريق تنظيم دورات تكوينية وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات الإنسانية، إلى جانب تنسيق العمل للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والمساهمة في ترقية القانون الدولي الإنساني.

وتنص الاتفاقية أيضا على التنسيق بين الهيئتين في مجال إعادة الروابط العائلية وتبادل الزيارات وكذا تشجيع التوأمة بين فروع الهلال الأحمر الجزائري والهلال الأحمر الليبي على مستوى المناطق الحدودية وذلك لدعم وتنمية هذه المناطق والاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية بها.

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ووفقا لهذه الشراكة، اتفق الطرفان على تسيير قوافل طبية مشتركة بين الجمعيتين الانسانيتين قصد تقديم مساعدات متبادلة على مستوى المناطق الحدودية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

وفي كلمة لها، أكدت السيدة بن حبيلس أن هذه الاتفاقية تندرج في اطار العمل الانساني وتأتي تجسيدا للقاءات الثنائية على هامش اجتماعات جنيف المنعقدة في شهر ديسمبر 2019، حيث تم التباحث في كيفية تفعيل الآليات الضرورية لدعم الشراكة والتعاون بين الهيئتين على ضوء التحديات الانسانية التي تعرفها المنطقة.

وأعربت عن أملها في ان تشكل زيارة وفد عن الهلال الأحمر الليبي للجزائر "بادرة خير لمواصلة المجهودات على المستوى الثنائي والإقليمي".

وثمنت بالمناسبة "الشعور الطيب الذي عبر عنه الهلال الأحمر الليبي نحو الجزائر قيادة وشعبا"، مذكرة بالعلاقات "التاريخية العريقة" التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

من جهته، أكد السيد الدرسي أن هذه الاتفاقية "تجسد روح التعاون بين البلدين"، معربا عن امتنانه وتقديره للهلال الأحمر الجزائري الذي يعد --كما قال-- "أول جمعية عربية توقع اتفاقية مباشرة مع جمعية الهلال الأحمر الليبي".