حزب جبهة القوى الاشتراكية يجدد "تمسكه الثابت" بالدفاع عن وحدة الشعب الجزائري

وأوضح بيان لجبهة القوى الاشتراكية وقعه الأمين الأول للحزب حكيم بلحسل أن "جبهة القوى الاشتراكية المنشغلة بالسياق الإقليمي والدولي المهدد على حدودنا، تجدد تمسكها الثابت بالدفاع عن السيادة الوطنية و السلامة الترابية و وحدة شعبها".
كما أعربت جبهة القوى الاشتراكية عن "تضامنها مع الشعب الليبي الشقيق و عن أملها في ان تجد الأزمة الحالية حلا في إطار الشرعية الدولية و الحوار بين الليبيين".
وخلال تطرقه الى الوضع الداخلي للبلد، أشاد أقدم حزب معارضة "بالجزائريين و الجزائريات الذين يواصلون ثورتهم السلمية".
و ذكرت جبهة القوى الاشتراكية مطلبها التقليدي المتمثل في "انتخاب جمعية وطنية تأسيسية تتمثل مهمتها في إعداد دستور جديد توافقي تتم المصادقة عليه عن طريق استفتاء شعبي".