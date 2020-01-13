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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 14:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، رئيس الحكومة الأسبق، المجاهد مولود حمروش، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و أوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء "يأتي استمرارا لسلسلة المشاورات التي شرع  فيها السيد رئيس الجمهورية مع الشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور، التي أوكلت مهمتها في مرحلة أولى إلى لجنة من الخبراء برئاسة الأستاذ الجامعي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة البروفسور أحمد لعرابة".

وأكد البيان أن "الهدف الأساس من هذه المشاورات هو بناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب، وإجراء إصلاح شامل للدولة يسمح بتكريس الديمقراطية في ظل دولة القانون التي تحمي حقوق وحريات المواطن، وهو هدف التزم به السيد عبد المجيد تبون خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، وأكده في الخطاب الذي ألقاه مباشرة بعد أداء اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية".

وقد قدم السيد مولود حمروش لرئيس الجمهورية تصوره حول مختلف القضايا المطروحة في الساحة الوطنية، على ضوء تجربته الطويلة في خدمة الدولة، ومتابعته للأحداث الوطنية كفاعل سياسي بارز"، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.

آخر تعديل على الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 15:34
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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 14:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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