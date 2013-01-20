جريمة/مكافحة ضبط أكثر من 15 قنطارا من الكيف المعالج بولاية النعامة (وزارة الدفاع)

الجزائر -ضبط عناصر الدرك الوطني, يوم أمس الأحد بولاية النعامة كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بخمسة عشر (15) قنطارا و 66 كيلوغرام, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح البيان انه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لإفشال محاولات الاتجار بالمخدرات ببلادنا, ضبط عناصر الدرك الوطني, يوم 12 جانفي 2020, إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة حاسي المرير ببلدية صفيصيفة ولاية النعامة/ن.ع.2, كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بخمسة عشر (15) قنطارا و(66) كيلوغرام".

و في سياق آخر, ضبط عناصر الدرك الوطني "خمس (5) بنادق صيد وكمية من الخراطيش و 28,73 كيلوغرام من المواد الكيماوية التي تدخل في صناعة الخراطيش بكل من باتنة و أم البواقي/ن.ع.5", في حين "تم توقيف شخص كان على متن مركبة نفعية محملة بـ3990 علبة من السجائر ببسكرة/ن.ع.4".