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اللواء شنقريحة في زيارة عمل الى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة ابتداء من يوم الاثنين

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 12:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
اللواء شنقريحة في زيارة عمل الى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة ابتداء من يوم الاثنين

الجزائر- يقوم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة, اللواء السعيد شنقريحة, ابتداء من يوم الاثنين, بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن اللواء شنقريحة "سيقوم خلال هذه الزيارة بتفقد عدد من الوحدات ويشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية ويعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد وحدات الناحية العسكرية الرابعة".

آخر تعديل على الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 12:42
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اللواء شنقريحة في زيارة عمل الى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة ابتداء من يوم الاثنين
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 12:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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