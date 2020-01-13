وزارة الثقافة تنهي مهام "رابح ظريف" بسبب "تجنيه" على "ذاكرة عبان رمضان"

الجزائر - أنهت وزارة الثقافة, أمس الاحد, مهام مدير الثقافة لولاية المسيلة رابح ظريف حسب ما علم لدى مصالح ولاية المسيلة بسبب "الإهانة والإساءة" لأحد رموز الثورة التحريرية.

وذكر بيان لوزارة الثقافة أن ما قام به مدير الثقافة لولاية مسيلة وذلك "بتجنيه على ذاكرة عبان رمضان مرفوض شكلا ومضمونا" معتبرة عبان رمضان بأنه "أحد الوجوه الكبرى والخالدة للثورة الجزائرية وأحد مهندسي مؤتمر الصومام".

وأضاف البيان ذاته أن "أن الإساءة إلى الشهداء والمجاهدين الذين دفعوا الثمن بحياتهم لا ينضوي بأي شكل تحت حرية التعبير".

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وتبرأت وزارة الثقافة من هذا الفعل "المتهور والمرفوض أخلاقيا وسياسيا من طرف أحد كوادرها" واصفة سلوكه بأنه "لم يلتزم الحد الأدنى بقواعد المسؤولية"، والذي "من المفروض أن يتحلى بها إطار ومثقف يقود مديرية للثقافة ويمثل سياسة الحكومة الثقافية عند مواطني وسكان ولاية من ولايات الوطن".

يذكر أن رابح ظريف وهو كاتب لعدد من السيناريوهات لأفلام تاريخية قد شغل منصب مدير المتحف الوطني نصر الدين دينيه قبل أن تسند إليه مديرية الثقافة لولاية المسيلة.