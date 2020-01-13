الرئيس تبون يأمر الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية و الجهوية و خطاب الكراهية

وأضاف ذات المصدر أن "هذا الإجراء, يأتي بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي, كما يأتي لسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني".
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وخلص بيان رئاسة الجمهورية الى أن "الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية, لاسيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها, والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب".