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الرئيس تبون يأمر الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية و الجهوية و خطاب الكراهية

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 10:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
الرئيس تبون يأمر الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية و الجهوية و خطاب الكراهية

الجزائر -وجه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تعليمات للوزير الأول, عبد العزيز جراد, بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد, حسب ما افاد به يوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية.

وأضاف ذات المصدر أن "هذا الإجراء, يأتي بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي, كما يأتي لسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني".

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وخلص بيان رئاسة الجمهورية الى أن "الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية, لاسيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها, والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب".

آخر تعديل على الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 10:59
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الرئيس تبون يأمر الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية و الجهوية و خطاب الكراهية
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 10:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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