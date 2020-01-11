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وفاة الصحفي السابق بوكالة الانباء الجزائرية عبد الكريم حمادة

  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 19:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
وفاة الصحفي السابق بوكالة الانباء الجزائرية عبد الكريم حمادة

الجزائر - توفي اليوم السبت بباريس الصحفي السابق في وكالة الانباء الجزائرية (وأج) عبد الكريم حمادة عن عمر ناهز 71 سنة، على اثر مرض عضال، حسبما علم من مقربيه.

و كان الراحل الذي التحق بوكالة الانباء الجزائرية في سنة 1974 قد عمل في مختلف المصالح قبل ان يشغل منصبي نائب مدير الاعلام و نائب المدير العام، كما كان مراسلا لوكالة الانباء الجزائرية بكل من داكار و باريس.

كما كان الفقيد المولود بحي القصبة (الجزائر العاصمة) و ابن الشهيد محمد حمادة من المدافعين عن حقوق العمال كمسؤول نقابي بالوكالة.

و بعث المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية لأسرة الفقيد رسالة تعزية كتب فيها: "ببالغ الحزن و الاسى تلقيت نبأ وفاة رفيق المهنة والصديق الاخوي عبد الكريم حمادة الذي قضى نحبه بعد كفاح مرير مع الداء العضال. بهذه المناسبة الاليمة، اتقدم باسمي و باسم كافة عمال الوكالة الى عائلة الفقيد و الى اهله و ذويه باحر التعازي و جميل المواساة راجيا من العلي القدير ان يتغمد المغفور له بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته و يلهم ذويه الصبر و عميق السلوان. ان لله و انا اليه راجعون".

آخر تعديل على الأحد, 12 كانون2/يناير 2020 17:19
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وفاة الصحفي السابق بوكالة الانباء الجزائرية عبد الكريم حمادة
  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 19:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

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