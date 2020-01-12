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وفد ليبي هام زار الجزائر أمس السبت و أجرى محادثات مع مسؤولين جزائريين

  أدرج يـوم : الأحد, 12 كانون2/يناير 2020 16:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
وفد ليبي هام زار الجزائر أمس السبت و أجرى محادثات مع مسؤولين جزائريين

الجزائر - أجرى وفد ليبي بقيادة السيد عبد السلام البدري الذي زار الجزائر أمس السبت محادثات مع وزير الشؤون الخارجية،  صبري بوقدوم، و مع مسؤولين جزائريين رفيعي المستوى بالجزائر، كما أعلنه الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، في اتصال مع وأج.

وتمحورت المحادثات، كما صرح به السيد بن علي الشريف حول "الأوضاع التي تشهدها ليبيا حاليا وبحث السبل لتجاوز الأزمة بالطرق السلمية بعيدا عن العنف وعن كل المحاولات لفرض حلول عن طريق القوة العسكرية والحرب".

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وأوضح السيد بن علي الشريف أن "زيارة الوفد الليبي تندرج ضمن جهود الجزائر الرامية لتقريب وجهات النظر بين كافة المكونات و مختلف الأطراف الليبية من أجل العودة إلى مسار الحوار الشامل للتوصل إلى حل سياسي سلمي يضمن سيادة ووحدة الشعب ويضع حدا للأزمة التي يعانيها هذا البلد الجار والشقيق في كنف الأمن والاستقرار، بعيدا عن أي تدخل أجنبي".

وذكر الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية في هذا الإطار بالجهود التي ما فتت الجزائر تبذلها على أعلى مستوى "عبر الإبقاء والمحافظة على جسور التواصل مع الأشقاء في ليبيا ومع كل الفاعلين وكل القوى الخيرة في هذا البلد الشقيق لتغليب لغة الحكمة والإنخراط في مسار الحوار السياسي الشامل الكفيل وحده بضمان تجاوز ليبيا للأزمة التي طال أمدها".

آخر تعديل على الأحد, 12 كانون2/يناير 2020 16:31
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وفد ليبي هام زار الجزائر أمس السبت و أجرى محادثات مع مسؤولين جزائريين
  أدرج يـوم : الأحد, 12 كانون2/يناير 2020 16:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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