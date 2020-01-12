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الطريقة القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا تدعو الشعب الليبي إلى "نبذ العنف وتجفيف منابع الخلاف"

  أدرج يـوم : الأحد, 12 كانون2/يناير 2020 15:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
الطريقة القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا تدعو الشعب الليبي إلى &quot;نبذ العنف وتجفيف منابع الخلاف&quot;

الجزائر - دعت المشيخة العامة للطريقة القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا الشعب الليبي إلى الاجتهاد في "نبذ العنف وتجفيف منابع الخلاف" والسعي الى "الصلح وإجماع الكلمة".

وفي بيان أصدرته اليوم الأحد، دعت المشيخة العامة للطريقة القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا الشعب الليبي الشقيق الى "الاجتهاد في نبذ العنف وتجفيف منابع الخلاف وجعل الصلح واجماع الكلمة غايته"، مشيرة الى أن الجزائر فتحت لليبيين "مبدأ الحوار والمصالحة وترحب بكل ما فيه وحدة الأوطان وحقن الدماء".

وأكدت المشيخة العامة للطريقة القادرية، في بيانها الموقع من طرف شيخها الحسن حساني بن محمد بن ابراهيم الشريف، على أهمية "الاجتماع والالتفاف وتنمية روح الأخوة بين المسلمين وذم الفرقة والتشرذم والاختلاف"، مبرزة أن "الاجتماع قوة وهو سبب كل خير وسبيل لكل فضيلة" وان الاختلاف "يعد بلا شك ضعف ونذير هلاك".

آخر تعديل على الأحد, 12 كانون2/يناير 2020 18:33
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الطريقة القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا تدعو الشعب الليبي إلى "نبذ العنف وتجفيف منابع الخلاف"
  أدرج يـوم : الأحد, 12 كانون2/يناير 2020 15:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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