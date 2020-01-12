Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وقف إطلاق النار في ليبيا: الجزائر ترحب بهذه الخطوة وتدعو إلى العودة سريعا إلى مسار الحوار

  أدرج يـوم : الأحد, 12 كانون2/يناير 2020 15:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
وقف إطلاق النار في ليبيا: الجزائر ترحب بهذه الخطوة وتدعو إلى العودة سريعا إلى مسار الحوار

الجزائر - رحبت الجزائر، اليوم الأحد، بوقف إطلاق النار في ليبيا، كما دعت كافة المكونات الليبية إلى الالتزام به والعودة سريعا إلى مسار الحوار الوطني الشامل، مثلما أكدته وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها.

وجاء في بيان وزارة الخارجية: "ترحب الجزائر بوقف إطلاق النار في ليبيا وتدعو كافة المكونات الليبية ومختلف الأطراف إلى الالتزام به والعودة السريعة إلى مسار الحوار الوطني الشامل، من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي يراعي المصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق".

كما ذكرت الجزائر في هذا الإطار، بموقفها "الثابت، الداعي إلى ضرورة تسوية سياسية سلمية عبر حوار ليبي-ليبي"، كما جددت دعوتها لجميع الأطراف لـ"تغليب الحكمة و لغة الحوار من أجل إخراج هذا البلد الشقيق والجار من الأزمة التي يعاني منها والتي ما فتئت تهدد الاستقرار في دول الجوار وفي المنطقة برمتها."

إقرأ أيضا : ليبيا: دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عقب جهود مكثفة للدبلوماسية الجزائرية

كما تؤكد الجزائر بأنها "ستواصل جهودها  للوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته في كنف الأمن والاستقرار بعيدا عن أي تدخل أجنبي، الذي لم يزد الوضع إلا تأزما بالإضافة إلى تعقيده لفرص التسوية عن طريق الحوار"، يضيف المصدر ذاته.

كلـمات مفتـاحيــة :
وقف إطلاق النار في ليبيا: الجزائر ترحب بهذه الخطوة وتدعو إلى العودة سريعا إلى مسار الحوار
  أدرج يـوم : الأحد, 12 كانون2/يناير 2020 15:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.12

التوقيع على اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للغة الأمازيغية والتلفزيون الجزائري

20.01.12

وقف إطلاق النار في ليبيا: الجزائر ترحب بهذه الخطوة وتدعو إلى العودة سريعا إلى مسار الحوار

20.01.12

تزايد وتيرة الهجمات الإرهابية عشية انعقاد قمة مجموعة دول الساحل 

20.01.12

طاقة: تحديد كيفيات إعداد المخطط الوطني للتدخل الإشعاعي والنووي

20.01.12

خنشلة: 41 فنانا تشكيليا في صالون نوميديا المغاربي للفن الأمازيغي

20.01.12

بلادهان يشارك بداكار في الاجتماع الوزاري للجنة العشرة للاتحاد الإفريقي

الأكثــر قـراءة

20.01.07

رأس السنة الامازيغية: يوم الأحد المقبل المصادف ل 12 يناير عطلة مدفوعة الأجر

20.01.06

الجزائر تدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا

20.01.06

الضريبة الجزافية الوحيدة: مراجعة سقف التطبيق واستثناء الأشخاص المعنويين

20.01.08

رئيس الجمهورية يحدد المحاور الكبرى لتعديل الدستور الذي سيطرح للاستفتاء الشعبي

20.01.06

وهران: مشاركة 14 فرقة في الطبعة ال18 للمهرجان الوطني للموسيقى العصرية

20.01.06

الاحتفالات بيناير بالشلف: أول طبعة لمسابقة أحسن طبق كسكسي أمازيغي