طاقة: تحديد كيفيات إعداد المخطط الوطني للتدخل الإشعاعي والنووي

الجزائر - صدر في العدد الأول للجريدة السنوية لعام 2020 قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني للتدخل الإشعاعي والنووي.

ووفقا لهذا القرار الوزاري المشترك بين قطاعات الطاقة و الداخلية و الدفاع، فإن المخطط يوضح التدابير التنظيمية وانماط التدخل وكذا الوسائل اللازم تنفيذها لحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة في حالة وقوع حادث إشعاعي و/أو نووي.

كما يحدد المخطط إطار وآليات اتخاذ اجراءات سريعة وفعالة ومنسقة تسمح بالحماية من وقوع حادث إشعاعي و/أو نووي ومكافحته، حسب نفس المصدر.

ويتم إعداد المخـطط بـناء على تحليل مختلف سيناريوهات الحوادث المحتملة ونتائجها الأكثر إضرارا وفقا للنص الذي يضيف بان عـناصر المخـطط هي على الخصوص نتائج تحليل وتقييم المخاطر وتأثيرها المحتمل على الصحة العامة والبيئة، تحديد مسؤوليات جميع الفاعلين، في مختلف مراحل تنفيذ المخطط، تحديد أدوار ومهام الفاعلين المكلفين بإدارة العمليات وتحضيرها وتنسيقها، وكذا وضع إجراءات تسمـح لجمـيـع الـفـاعـلين بـالمساهـمـة بطريقة منسقة وبتعبئة سريعة وفعالة لمواردهم.

ويتم تنفيذ المخطط عند وقوع حادث إشعاعي و/أو نووي على الإقليم الوطني في مستوى منشأة إشعاعية و/أو نـوويـة، تـتـجـاوز نـتـائـجـه قـدرات الـتـدخـل أو حـدود الـولايـة المتأثرة كما يتم تنفيذه خارج الحدود الوطنية في حالة إذا لم يكن ممكنا إهمال نتائج الحادث على المستوى الوطني.

ووفقا للقرار، فإن إعداد المخطط يتم لمدة خمس سنوات ويحيّن كل سنة و/أو وفقا لتغير الظروف التي تؤثر على مكونات المخطط.

يتم أيضا إعداد تقرير عام يشمل تقييم الفعالية تنفيذ المخطط بعد وقوع حادث إشعاعي و/أو نووي، حسب القرار الذي يشير إلى أن التوصيات الصادرة خلال هذا التقييم تؤخذ بعين الاعتبار عند تحيين المخطط.

ويتضمن المخطط فصولا تتعلق على الخصوص تقييم المخاط، تعداد الوسائل، وضع الهياكل قيد التنفيذ، التخطيط للاستجابة، الإنذار، تنظيم الإسعافات، التكوين والإعلام، تعليمات السلوك الصحيح والاتصال.

وتتم المـوافـقة على هذا المخطط الذي ينـشر ويـوزع على كلّ الفـاعلـين المشاركين في تنفيذه، من قـبل الـوزراء المكلفين بالدفاع الوطـني وبالداخلية والجماعات المحلية وبالطاقة.

يذكر ان المخطط الوطني للتدخل الاشعاعي والنووي يأتي تطبيقا للمرسوم التنفيذي 17-126 المؤرخ في 27 مارس 2017 والذي يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها.