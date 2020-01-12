بلادهان يشارك بداكار في الاجتماع الوزاري للجنة العشرة للاتحاد الإفريقي

لجزائر - يشارك كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج، رشيد بلادهان في أشغال الاجتماع الوزاري للجنة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي العشرة المكلفة بإصلاح مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، المرتقب يومي الأحد والاثنين بداكار (السنغال)، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر أن هذا "اللقاء المخصص لدراسة مسار الإصلاح الجاري في منظمة الأمم المتحدة سيعكف على وجه الخصوص على اعداد استراتيجية الاتحاد الافريقي لترقية المطالب المشروعة لإفريقيا في أن تكون ممثلة بصورة عادلة ومنصفة على مستوى مجلس الأمن وتصحيح الظلم التاريخي الذي تعرضت له القارة السوداء".

وتذكر وزارة الشؤون الخارجية أن "موقف الاتحاد الافريقي يرتكز على إجماع ايزولويني و اعلان سيرت اللذين ينصان على منح افريقيا مقعدين دائمين و حق الفيتو و مقعدين غير دائمين اضافيين".

وقد فوض رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي لجنة العشرة التي أنشأت سنة 2005 للدفاع عن الموقف الافريقي في اطار المفاوضات بين الحكومات الجارية في نيويورك. وتتشكل من الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا و ناميبيا وأوغندا و سيراليون والسنغال وزامبيا.