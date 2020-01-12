توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة

الجزائر - أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة، حسب ما أفاد به اليوم الاحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 11 جانفي 2020، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة (الناحية العسكرية الخامسة)".

و في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بتمنراست (الناحية العسكرية السادسة)،47 شخصا من جنسيات مختلفة وضبطت سيارة رباعية الدفع و11 مولدا كهربائيا و6 مطارق ضغط إضافة إلى مواد ومعدات تفجير، في حين حجزت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بتبسة (الناحية العسكرية الخامسة)،6 شاحنات محملة بمادتي النحاس والحديد و 2450 خرطوشة من مختلف العيارات".

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وفي نفس السياق، "تمكن عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من وهران (الناحية العسكرية الثانية) وبني ونيف (الناحية العسكرية الثالثة) من توقيف تاجري (02) مخدرات وحجز سيارة سياحية و 10،2 كيلوغرام من الكيف المعالج".

من جهة أخرى، "أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ27 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران (الناحية العسكرية الثانية) وعنابة (الناحية العسكرية الخامسة)، فيما تم توقيف 49 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتيارت (الناحية العسكرية الثانية) وبشار (الناحية العسكرية الثالثة) وخنشلة وتبسة (الناحية العسكرية الخامسة)".