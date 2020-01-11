رئيس الجمهورية يكلف الوزير الأول بالتوجه إلى مسقط لتقديم التعازي إثر وفاة السلطان قابوس بن سعيد

الجزائر - كلف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت، الوزير الأول عبد العزيز جراد بالتوجه غدا الأحد، إلى مسقط لتقديم تعازي الجزائر إثر وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.