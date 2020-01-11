Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الجمهورية يكلف الوزير الأول بالتوجه إلى مسقط لتقديم التعازي إثر وفاة السلطان قابوس بن سعيد

  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 19:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات

 الجزائر - كلف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت، الوزير الأول عبد العزيز جراد بالتوجه غدا الأحد، إلى مسقط لتقديم تعازي الجزائر إثر وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "كلف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت 11 جانفي، الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد بالتوجه غدا إلى مسقط لتقديم تعازي الجزائر شعبا ورئيسا في وفاة المغفور له بإذن الله، السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور".

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يكلف الوزير الأول بالتوجه إلى مسقط لتقديم التعازي إثر وفاة السلطان قابوس بن سعيد
  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 19:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.11

رئيس الجمهورية يكلف الوزير الأول بالتوجه إلى مسقط لتقديم التعازي إثر وفاة السلطان قابوس…

20.01.11

الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية الكونغولي

20.01.11

المهرجان الوطني للموسيقى العصرية بوهران : تتويج فرقة ''إيتيسان'' من باتنة

20.01.11

رئيس الجمهورية يعين السيد محمد لوبر رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري

20.01.11

وفاة الصحفي السابق بوكالة الانباء الجزائرية عبد الكريم حمادة

20.01.11

مسجد باريس: دليل بوبكر يستقيل وشمس الدين حفيظ يخلفه

الأكثــر قـراءة

20.01.06

الجزائر تدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا

20.01.07

رأس السنة الامازيغية: يوم الأحد المقبل المصادف ل 12 يناير عطلة مدفوعة الأجر

20.01.06

الضريبة الجزافية الوحيدة: مراجعة سقف التطبيق واستثناء الأشخاص المعنويين

20.01.08

رئيس الجمهورية يحدد المحاور الكبرى لتعديل الدستور الذي سيطرح للاستفتاء الشعبي

20.01.06

وزير الشؤون الخارجية التركي يشرع في زيارة تدوم يومين إلى الجزائر

20.01.06

التكفل بانشغالات المواطنين: الحكومة تعكف على إعداد مخطط عمل