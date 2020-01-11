وجاء في البيان "كلف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت 11 جانفي، الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد بالتوجه غدا إلى مسقط لتقديم تعازي الجزائر شعبا ورئيسا في وفاة المغفور له بإذن الله، السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور".
رئيس الجمهورية يكلف الوزير الأول بالتوجه إلى مسقط لتقديم التعازي إثر وفاة السلطان قابوس بن سعيد
أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 19:22 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 21 مرات
الجزائر - كلف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت، الوزير الأول عبد العزيز جراد بالتوجه غدا الأحد، إلى مسقط لتقديم تعازي الجزائر إثر وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
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