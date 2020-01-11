الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية الكونغولي

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، وزير خارجية جمهورية الكونغو للتعاون والكونغوليين في الخارج السيد جون كلود غاكوسو، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم، السبت 11 جانفي، وزير خارجية جمهورية الكونغو للتعاون والكونغوليين في الخارج السيد جون كلود غاكوسو، الذي سلمه رسالة خطية من رئيس جمهورية الكونغو، بصفته رئيسا للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا".

وأوضح ذات المصدر، أن هذه الرسالة تضمنت "دعوة للسيد رئيس الجمهورية لحضور الاجتماع الذي تعتزم اللجنة عقده يوم 25 يناير الجاري".

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وكان هذا اللقاء --حسب البيان--، "فرصة لتقييم الوضع في البلد الشقيق ليبيا، وتبادل وجهات النظر حول سبل إنهاء الاقتتال والتدخلات الأجنبية، وإنعاش المسار التفاوضي بين الأطراف الليبية، وكذا دور الإتحاد الإفريقي للدفع بعملية السلام في هذا البلد الشقيق بعيدا عن التدخلات الأجنبية".

كما تناول اللقاء بالبحث، "العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين، وجرى الاتفاق على تفعيل آليات التشاور والتنسيق لتعميقها وتوسيع مجالاتها لصالح الشعبين الصديقين".