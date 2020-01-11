وذكر المصدر ذاته أن السيد لوبر "أستاذ جامعي في كلية الحقوق بالعاصمة، وصحفي سابق في الإذاعة والتلفزيون، ومدير سابق ليومية المجاهد، وهو حاليا مستشار في قانون السمعي البصري وبصدد التحضير لأطروحة دكتوراه في الخدمة العمومية للسمعي البصري في الجزائر، كما ساهم أيضا في تنسيق فرق تحرير القوانين الأربعة المتعلقة بالإعلام والاتصال ما بين سنتي 1982 و2014".
رئيس الجمهورية يعين السيد محمد لوبر رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري
أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 19:11 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 323 مرات
الجزائر - عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، السيد محمد لوبر رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
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