Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الجمهورية يعين السيد محمد لوبر رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري

  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 19:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 323 مرات
رئيس الجمهورية يعين السيد محمد لوبر رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري

الجزائر - عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، السيد محمد لوبر رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وذكر المصدر ذاته أن السيد لوبر "أستاذ جامعي في كلية الحقوق بالعاصمة، وصحفي سابق في الإذاعة والتلفزيون، ومدير سابق ليومية المجاهد، وهو حاليا مستشار في قانون السمعي البصري وبصدد التحضير لأطروحة دكتوراه في الخدمة العمومية للسمعي البصري في الجزائر، كما ساهم أيضا في تنسيق فرق تحرير القوانين الأربعة المتعلقة بالإعلام والاتصال ما بين سنتي 1982 و2014".

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يعين السيد محمد لوبر رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري
  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 19:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 323 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.13

تربية النحل: تسليم أول شهادة لمنتوج العسل قبل نهاية سنة 2020

20.01.13

الرئيس تبون يزور المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته

20.01.13

اللواء شنقريحة يشرع في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة

20.01.13

الحكومة الصحراوية تدين المحاولات المغربية المتكررة الرامية لتكريس الإحتلال الغير شرعي

20.01.13

الأزمة الليبية: ندوة برلين ستعزز من وقف إطلاق النار

20.01.13

الشلف: وفاة طفلة في حريق منزل ببلدية عين مران

الأكثــر قـراءة

20.01.07

رأس السنة الامازيغية: يوم الأحد المقبل المصادف ل 12 يناير عطلة مدفوعة الأجر

20.01.06

الجزائر تدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا

20.01.06

الضريبة الجزافية الوحيدة: مراجعة سقف التطبيق واستثناء الأشخاص المعنويين

20.01.08

رئيس الجمهورية يحدد المحاور الكبرى لتعديل الدستور الذي سيطرح للاستفتاء الشعبي

20.01.06

وهران: مشاركة 14 فرقة في الطبعة ال18 للمهرجان الوطني للموسيقى العصرية

20.01.06

الاحتفالات بيناير بالشلف: أول طبعة لمسابقة أحسن طبق كسكسي أمازيغي