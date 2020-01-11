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حركة مجتمع السلم تؤكد أنها ستعمل بكل "جدية وفاعلية " لتقديم اقتراحات حول تعديل الدستور

  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 18:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
حركة مجتمع السلم تؤكد أنها ستعمل بكل &quot;جدية وفاعلية &quot; لتقديم اقتراحات حول تعديل الدستور

الجزائر - أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن حزبه سيعمل بكل "جدية"و "فاعلية" لتقديم الاقتراحات في الاصلاحات المطروحة للنقاش وفي مقدمتها تعديل الدستور.

و قال السيد مقري، في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب، أن حزبه "سيجتهد" و يعمل بكل "جدية و فاعلية" في ما يخص الاصلاحات المطروحة للنقاش و على رأسها تعديل الدستور، مشددا على ضرورة إرساء في الدستور القادم "نظام سياسي واضح المعالم".

وحسب رئيس الحركة فإنه "من أجل اعطاء قيمة للانتخابات التشريعية فإنه من الضروري أن تنبثق الحكومة من الاغلبية البرلمانية".

و ابرز في هذا السياق ،انه "اذا توافق الجزائريون على نظام شبه برلماني او شبه رئاسي فحركة مجتمع السلم لا تعارض ذلك"، مؤكدا أن "الحكومة لا بد ان تمثل الاغلبية التي صادق عليها الشعب".

كما دعا ذات المسؤول الحزبي الى "ضرورة محاربة التزوير و تمكين وسائل الاعلام وجمعيات المجتمع المدني من ممارسة دورها بكل حرية و استقلالية بعيدا عن أي ضغوطات".

من جهة اخرى، أكد رئيس الحركة على "ضرورة وحدة الشعب الجزائري"، مشيدا، في ذات السياق، بالتفافه حول المؤسسة العسكرية لمواجهة التحديات الاقليمية و الدولية.

و على الصعيد الاقليمي، اعتبر ذات المتحدث تطورات الوضع في ليبيا، بمثابة "مؤامرة على الجزائر و محاولة لضرب استقرارها"، مثمنا، في هذا الشأن، تحركات الدبلوماسية الجزائرية لحل الازمة في ليبيا و مذكرا في نفس الوقت بموقف الجزائر المؤيد للحل السلمي والتفاوضي في هذا البلد الجار.

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حركة مجتمع السلم تؤكد أنها ستعمل بكل "جدية وفاعلية " لتقديم اقتراحات حول تعديل الدستور
  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 18:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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