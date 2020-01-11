Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الكونغولي

  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 17:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 151 مرات

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم السبت بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية الكونغولي جون كلود غاكوسو.

وقد حضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج رشيد بلادهان.

إقرأ أيضا:    وصول وزير الشؤون الخارجية الكونغولي الى الجزائر العاصمة  

و كان السيد غاكوسو قد حل في وقت سابق من نهار اليوم بالجزائر بصفته مبعوثا من الرئيس الكونغولي دونيس ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا الى الرئيس تبون.

و أشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية ان "زيارة رئيس الديبلوماسية الكونغولية الى الجزائر ستتمحور حول الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة الحاصلة بهذا البلد الجار"، مضيفا أن "هذه الزيارة ستشكل أيضا فرصة لاستعراض وضعية العلاقات الثنائية و البحث عن السبل و الطرق الكفيلة بترقية و تكثيف التعاون بين البلدين".

و خلص البيان الى أن هذه الزيارة "ستشكل أيضا فرصة لتبادل وجهات النظر حول قضايا اقليمية و دولية أخرى ذات الاهتمام المشترك".

آخر تعديل على السبت, 11 كانون2/يناير 2020 19:22
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الكونغولي
  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 17:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 151 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.13

تربية النحل: تسليم أول شهادة لمنتوج العسل قبل نهاية سنة 2020

20.01.13

الرئيس تبون يزور المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته

20.01.13

اللواء شنقريحة يشرع في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة

20.01.13

الحكومة الصحراوية تدين المحاولات المغربية المتكررة الرامية لتكريس الإحتلال الغير شرعي

20.01.13

الأزمة الليبية: ندوة برلين ستعزز من وقف إطلاق النار

20.01.13

الشلف: وفاة طفلة في حريق منزل ببلدية عين مران

الأكثــر قـراءة

20.01.07

رأس السنة الامازيغية: يوم الأحد المقبل المصادف ل 12 يناير عطلة مدفوعة الأجر

20.01.06

الجزائر تدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا

20.01.06

الضريبة الجزافية الوحيدة: مراجعة سقف التطبيق واستثناء الأشخاص المعنويين

20.01.08

رئيس الجمهورية يحدد المحاور الكبرى لتعديل الدستور الذي سيطرح للاستفتاء الشعبي

20.01.06

وهران: مشاركة 14 فرقة في الطبعة ال18 للمهرجان الوطني للموسيقى العصرية

20.01.06

الاحتفالات بيناير بالشلف: أول طبعة لمسابقة أحسن طبق كسكسي أمازيغي