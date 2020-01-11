الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الكونغولي

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم السبت بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية الكونغولي جون كلود غاكوسو.

وقد حضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج رشيد بلادهان.

إقرأ أيضا: وصول وزير الشؤون الخارجية الكونغولي الى الجزائر العاصمة

و كان السيد غاكوسو قد حل في وقت سابق من نهار اليوم بالجزائر بصفته مبعوثا من الرئيس الكونغولي دونيس ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا الى الرئيس تبون.

و أشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية ان "زيارة رئيس الديبلوماسية الكونغولية الى الجزائر ستتمحور حول الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة الحاصلة بهذا البلد الجار"، مضيفا أن "هذه الزيارة ستشكل أيضا فرصة لاستعراض وضعية العلاقات الثنائية و البحث عن السبل و الطرق الكفيلة بترقية و تكثيف التعاون بين البلدين".

و خلص البيان الى أن هذه الزيارة "ستشكل أيضا فرصة لتبادل وجهات النظر حول قضايا اقليمية و دولية أخرى ذات الاهتمام المشترك".