Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وصول وزير الشؤون الخارجية الكونغولي الى الجزائر العاصمة                    

  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 16:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
وصول وزير الشؤون الخارجية الكونغولي الى الجزائر العاصمة                    

الجزائر - حل وزير الشؤون الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو اليوم السبت بالجزائر العاصمة في زيارة بصفته مبعوثا منالرئيس الكونغولي دونيس ساسو نغيسو  رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا الى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

و كان في استقبال السيد غاكوسو لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم و كاتب الدولة المكلف بالجاليةالوطنية و الكفاءات في الخارج رشيد بلادهان.

في هذا الصدد, أشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية ان "زيارة رئيس الديبلوماسية الكونغولية الى الجزائر ستتمحور حول الوضع في ليبيا و التطوراتالأخيرة الحاصلة بهذا البلد الجار" مضيفا أن "هذه الزيارة ستشكل أيضا فرصة لاستعراض وضعية العلاقات الثنائية و البحث عن السبل و الطرق الكفيلة بترقية و تكثيف التعاون بين البلدين".

و خلص البيان الى القول بان هذه الزيارة " ستشكل أيضا فرصة لتبادل وجهات النظر حول قضايا اقليمية و دولية أخرى ذات الاهتمام المشترك".

آخر تعديل على السبت, 11 كانون2/يناير 2020 16:38
كلـمات مفتـاحيــة :
وصول وزير الشؤون الخارجية الكونغولي الى الجزائر العاصمة                    
  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 16:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.11

وصول وزير الشؤون الخارجية الكونغولي الى الجزائر العاصمة                    

20.01.11

رأس السنة الأمازيغية بقسنطينة : إقبال لافت للجمهور على المعارض المخصصة للتراث الأمازيغي…

20.01.11

وهران: إعادة فتح قاعة الأثارات القديمة بمتحف "أحمد زبانة " بعد تهيئتها

20.01.11

الأغواط: معرض جهوي متنوع للصناعات التقليدية والتراث الأمازيغي احتفاء بالسنة الأمازيغية…

20.01.11

مستغانم: انطلاق فعاليات إحياء رأس السنة الأمازيغية الجديدة "يناير 2970"

20.01.11

الاحتفال بيناير بالشلف: المنتوجات الحرفية والطبخ التقليدي يستقطب الجمهور المحلي

الأكثــر قـراءة

20.01.06

الجزائر تدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا

20.01.07

رأس السنة الامازيغية: يوم الأحد المقبل المصادف ل 12 يناير عطلة مدفوعة الأجر

20.01.06

الضريبة الجزافية الوحيدة: مراجعة سقف التطبيق واستثناء الأشخاص المعنويين

20.01.06

وهران: مشاركة 14 فرقة في الطبعة ال18 للمهرجان الوطني للموسيقى العصرية

20.01.06

التكفل بانشغالات المواطنين: الحكومة تعكف على إعداد مخطط عمل

20.01.06

الاحتفالات بيناير بالشلف: أول طبعة لمسابقة أحسن طبق كسكسي أمازيغي