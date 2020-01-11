وصول وزير الشؤون الخارجية الكونغولي الى الجزائر العاصمة                    

الجزائر - حل وزير الشؤون الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو اليوم السبت بالجزائر العاصمة في زيارة بصفته مبعوثا منالرئيس الكونغولي دونيس ساسو نغيسو رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا الى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

و كان في استقبال السيد غاكوسو لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم و كاتب الدولة المكلف بالجاليةالوطنية و الكفاءات في الخارج رشيد بلادهان.

في هذا الصدد, أشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية ان "زيارة رئيس الديبلوماسية الكونغولية الى الجزائر ستتمحور حول الوضع في ليبيا و التطوراتالأخيرة الحاصلة بهذا البلد الجار" مضيفا أن "هذه الزيارة ستشكل أيضا فرصة لاستعراض وضعية العلاقات الثنائية و البحث عن السبل و الطرق الكفيلة بترقية و تكثيف التعاون بين البلدين".

و خلص البيان الى القول بان هذه الزيارة " ستشكل أيضا فرصة لتبادل وجهات النظر حول قضايا اقليمية و دولية أخرى ذات الاهتمام المشترك".