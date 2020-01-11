وصول وزير الشؤون الخارجية الكونغولي الى الجزائر العاصمة                    

و كان في استقبال السيد غاكوسو لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم و كاتب الدولة المكلف بالجاليةالوطنية و الكفاءات في الخارج رشيد بلادهان.
في هذا الصدد, أشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية ان "زيارة رئيس الديبلوماسية الكونغولية الى الجزائر ستتمحور حول الوضع في ليبيا و التطوراتالأخيرة الحاصلة بهذا البلد الجار" مضيفا أن "هذه الزيارة ستشكل أيضا فرصة لاستعراض وضعية العلاقات الثنائية و البحث عن السبل و الطرق الكفيلة بترقية و تكثيف التعاون بين البلدين".
و خلص البيان الى القول بان هذه الزيارة " ستشكل أيضا فرصة لتبادل وجهات النظر حول قضايا اقليمية و دولية أخرى ذات الاهتمام المشترك".