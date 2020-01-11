القضاء على ارهابيين بولاية خنشلة (وزارة الدفاع)

الجزائر- تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر كمين بمنطقة بودخان (ولاية خنشلة)، ليلة أمس الجمعة، من القضاء على ارهابيين اثنين واسترجاع كمية معتبرة من الأسلحة، حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 10 جانفي 2020 ليلا، إثر كمين بمنطقة بودخان، ولاية خنشلة/ ن.ع.5، على إرهابيين اثنين. ويتعلق الأمر بالإرهابي عرباوي بشير المكنى +أبو إسحاق+ الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007 والإرهابي زيتوني عمارة المكنى +أبو عبيدة+ الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2001".

وقد مكنت هذه العملية من "استرجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشينكوف، خمسة (05) مخازن مملوءة، قنبلة (01) تقليدية الصنع، قنبلة (01) يدوية، منظار (01) ميدان وأغراض أخرى".

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