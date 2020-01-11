القضاء على ارهابيين بولاية خنشلة (وزارة الدفاع)

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 10 جانفي 2020 ليلا، إثر كمين بمنطقة بودخان، ولاية خنشلة/ ن.ع.5، على إرهابيين اثنين. ويتعلق الأمر بالإرهابي عرباوي بشير المكنى +أبو إسحاق+ الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007 والإرهابي زيتوني عمارة المكنى +أبو عبيدة+ الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2001".
وقد مكنت هذه العملية من "استرجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشينكوف، خمسة (05) مخازن مملوءة، قنبلة (01) تقليدية الصنع، قنبلة (01) يدوية، منظار (01) ميدان وأغراض أخرى".
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وأضاف البيان أن "هذه العملية النوعية تأتي لتؤكد مرة أخرى على اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر كافة ربوع الوطن للحفاظ على سلامة بلادنا وإحباط أية محاولة للمساس بأمنها واستقرارها، وتضاف إلى النتائج التي حققها الجيش الوطني الشعبي منذ مطلع السنة الجارية بتحييد عشرة (10) إرهابيين تم القضاء على ستة (06) منهم وإلقاء القبض على أربعة (04) آخرين".