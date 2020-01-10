الجزائر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا لبعثة الأمم المتحدة بشمال مالي

و صرح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية "ندين بقوة الهجوم الارهابي الذي استهدف، يوم الخميس 9 يناير، معسكرا لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما"، بتيساليت، منطقة كيدال شمال شرق مالي و الذي خلف العديد من الجرحى من بين جنود البعثة الأممية".
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و أضاف السيد بن علي الشريف يقول "و اذ نعرب عن مواساتنا الكاملة مع القبعات الزرق من الوحدة العسكرية التشادية الجرحى في هذا الهجوم، نؤكد للمينوسما، و للتشاد الشقيقة، حكومة و شعبا عن تضامننا التام".