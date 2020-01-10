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الجزائر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا لبعثة الأمم المتحدة بشمال مالي

  أدرج يـوم : الجمعة, 10 كانون2/يناير 2020 19:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
الجزائر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا لبعثة الأمم المتحدة بشمال مالي

الجزائر - أدانت الجزائر بقوة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما"، بمنطقة كيدال، حسب تصريح اليوم الجمعة للناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية السيد عبد العزيز بن علي الشريف.

و صرح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية "ندين بقوة الهجوم الارهابي الذي استهدف، يوم الخميس 9 يناير، معسكرا لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما"، بتيساليت، منطقة كيدال شمال شرق مالي و الذي خلف العديد من الجرحى من بين جنود البعثة الأممية".

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و أضاف السيد بن علي الشريف يقول "و اذ نعرب عن مواساتنا الكاملة مع القبعات الزرق من الوحدة العسكرية التشادية الجرحى  في هذا الهجوم، نؤكد للمينوسما، و للتشاد الشقيقة، حكومة و شعبا عن تضامننا التام".

آخر تعديل على الجمعة, 10 كانون2/يناير 2020 19:05
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الجزائر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا لبعثة الأمم المتحدة بشمال مالي
  أدرج يـوم : الجمعة, 10 كانون2/يناير 2020 19:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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