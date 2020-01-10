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القضاء على إرهابيين اثنين خطيرين بولاية جيجل

  أدرج يـوم : الجمعة, 10 كانون2/يناير 2020 17:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
القضاء على إرهابيين اثنين خطيرين بولاية جيجل

الجزائر - قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر اليوم الجمعة، إثر كمين بمنطقة مشاط بلدية الميلية (ولاية جيجل)، على إرهابيين اثنين خطيرين، كانا قد التحقا بالجماعات الإرهابية سنتي 1993 و 1995، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وجاء في البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر اليوم 10 جانفي 2020، إثر كمين بمنطقة مشاط بلدية الميلية، ولاية جيجل/ ن.ع.5، على إرهابيين (02) خطيرين، ويتعلق الأمر بالإرهابي عوقة محي الدين المكنى "أبو عبيدة" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993، والإرهابي لعور شوقي المكنى "ابراهيم أبو مسلم" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995".

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وقد مكنت هذه العملية "النوعية" من استرجاع "مسدسان رشاشان من نوع كلاشينكوف و ثلاث مخازن مملوءة و منظاران ليليان وأغراض أخرى".

و تأتي هذه العملية -حسب وزارة الدفاع الوطني- لـ"تعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر مختلف ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد".

آخر تعديل على الجمعة, 10 كانون2/يناير 2020 18:25
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القضاء على إرهابيين اثنين خطيرين بولاية جيجل
  أدرج يـوم : الجمعة, 10 كانون2/يناير 2020 17:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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