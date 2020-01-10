كشف وتدمير لغمين وقنبلة تقليدية الصنع بكل من عين الدفلى وسطيف

الجزائر - كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس، لغمين وقنبلة تقليدية الصنع بكل من عين الدفلى وسطيف، حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 يناير 2020، لغمين (02) وقنبلة (01) تقليدية الصنع بكل من عين الدفلى/ الناحية العسكرية 1، وسطيف/ ن ع 5".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت/ ن ع 4، تمنراست وبرج باجي مختار/ن ع 6، "(14) شخصا من جنسيات مختلفة وحجزت (18) مولدا كهربائيا، (12) مطرقة ضغط، مضختي (02) ماء وكيسين (02) من خليط الحجارة وخام الذهب"، في حين حجز أفراد الدرك الوطني "بندقية (01) صيد بسطيف/ ن ع 5".، يضيف ذات المصدر.

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وفي نفس السياق، أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب "(9904) لترا من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن ع 5 وحجزت (1000) علبة سجائر ببسكرة/ ن ع 4".

من جهة أخرى، أحبط عناصر الدرك الوطني وحرس السواحل "محاولات هجرة غير شرعية لـ(38) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف/ ن ع 1، وهران وعين تيموشنت /ن.ع.2"، فيما تم توقيف "(30) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بومرداس/ ن ع 1، تلمسان/ ن ع 2 وخنشلة/ ن ع 5"، يشير البيان.