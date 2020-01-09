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رئيس الجمهورية يستقبل الوزير السابق والناشط السياسي عبد العزيز رحابي

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 20:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

الجزائر- استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, الوزير السابق والناشط السياسي السيد عبد العزيز رحابي, حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر ذاته أن "هذا اللقاء, الذي سيكون متبوعا بلقاءات مع شخصيات وطنية أخرى وقادة أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني, يندرج في إطار المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور حتى يتكيف مع متطلبات بناء الجمهورية الجديدة, آخذا بعين الاعتبار المطالب الشعبية الملحة".

وأكد البيان أن رئيس الجمهورية "شرح الخطوات السياسية الجارية والقادمة لبناء الثقة التي تعزز التواصل والحوار قصد إقامة جبهة داخلية قوية ومتماسكة مما يسمح بحشد الطاقات والكفاءات الوطنية واستدراك الوقت الضائع لتشييد دولة مؤسسات تكرس فيها الديمقراطية التي تجنب البلاد أي انحراف استبدادي, وينعم فيها الجميع بالأمن والاستقرار والرخاء والحريات".

كما "استمع رئيس الجمهورية إلى ملاحظات واقتراحات السيد عبد العزيز رحابي حول الخطوات التي انطلقت بعد 12 ديسمبر", يضيف بيان رئاسة الجمهورية.

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رئيس الجمهورية يستقبل الوزير السابق والناشط السياسي عبد العزيز رحابي
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 20:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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